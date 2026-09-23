En los duty free de Ezeiza, Aeroparque y los pasos fronterizos, el pago en pesos se calcula al dólar minorista sin impuestos. Cuándo conviene billetes

Pagar en pesos es mejor si se compraron dólares caros; la ventaja sobre el dólar tarjeta cambió por fin de percepciones en 2026.

Esta conversión a pesos sin percepciones rige para compras en efectivo y tarjetas en los free shops de aeropuertos y pasos fronterizos.

Free shops en Argentina usan el dólar oficial minorista para pagar en pesos, lo que suele convenir más que usar dólar billete.

Pagar en pesos en un free shop de Argentina casi siempre conviene más que pagar con dólar billete. Los duty free de Ezeiza, Aeroparque y los pasos fronterizos habilitados toman los precios en dólares y los pasan a pesos al tipo de cambio oficial minorista, sin sumar recargos ni percepciones.

La ley no obliga a pagar con billetes, aunque el precio de la góndola esté en dólares. La venta se toma como una operación local libre de impuestos: el free shop convierte el ticket a pesos según la cotización oficial del banco emisor de la tarjeta, o del Banco Nación cuando el pago es en efectivo. A ese tipo de cambio se lo suele llamar "dólar free shop".

La conversión a pesos se hace al oficial minorista y sin percepciones

La conversión al oficial rige para las compras en efectivo, con tarjeta de débito y con tarjeta de crédito. Aplica en los duty free de:

Ezeiza

Aeroparque

Córdoba

Mendoza

Rosario

Locales de pasos fronterizos habilitados

La lógica del régimen es simple: aunque el producto sea importado, la operación se hace en territorio argentino y bajo el paraguas de las tiendas libres de impuestos. Por eso no se le suman las percepciones ni los recargos que aplican en otras operaciones cambiarias.

Un producto con precio en dólares dentro de un aeropuerto argentino, entonces, no es lo mismo que un gasto hecho en el exterior. El consumidor termina pagando el equivalente exacto al oficial minorista del día, sin adelantos impositivos.

El dólar billete conviene solo si se compró al oficial

Con dólar billete en la mano, la cuenta parece redonda: se paga el número que figura en la etiqueta y listo. La trampa aparece cuando ese billete se compró por encima del oficial, algo habitual entre quienes se dolarizan vía MEP, contado con liquidación o mercado paralelo.

Si el ahorrista compró sus dólares a un valor superior al oficial y los entrega en el free shop, cambia una divisa "cara" por productos que el comercio convierte al oficial "barato". La diferencia queda del lado del negocio.

Para quien tiene pesos disponibles y dólares comprados por encima del oficial, el cálculo se inclina hacia pagar en moneda local y guardar los billetes. El escenario cambia solo cuando esas divisas se consiguieron al oficial o cuando hay un motivo puntual para liquidarlas.

La diferencia con el dólar tarjeta cambió a comienzos de 2026

El dólar tarjeta ya no es el mismo, y ese cambio modificó la comparación clásica con el free shop. Desde el 2 de enero, ARCA dejó de aplicar la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales sobre los consumos con tarjeta en moneda extranjera y sobre los pagos a proveedores del exterior, después de la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024.

En los hechos, los gastos con tarjeta en dólares hoy se liquidan al tipo de cambio oficial con el que trabaja cada banco emisor, sin la percepción del 30% que sí estuvo vigente durante 2024 y 2025.

La excepción son los servicios turísticos abonados en pesos, como pasajes internacionales y estadías en el exterior contratadas desde Argentina: ahí la percepción del 30% sigue firme. En ese caso puntual el free shop conserva la ventaja histórica, porque en las tiendas libres esa percepción nunca se cobró.

Qué mirar antes de pagar en un free shop

Los errores más frecuentes arrancan en dar por hecho que, si el precio está en dólares, conviene pagar con esa moneda. Cuando hay pesos disponibles y los billetes se compraron por encima del oficial, gana casi siempre la opción de pagar en la moneda local.

Con tarjeta de débito, el descuento se hace en pesos al oficial minorista del banco emisor el día de la compra. Con tarjeta de crédito, cada entidad tiene su propia regla: algunas toman la cotización del día de la operación y otras la del cierre del resumen, algo que puede mover el importe final si el oficial se corre entre esas dos fechas.

La regla práctica es sacar la cuenta antes de acercarse a la caja. La conveniencia final depende de la cotización del día, de los pesos que se tengan a mano y del precio al que cada persona haya conseguido sus dólares.