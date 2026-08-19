Se trata de dos bonos argentinos cotizados en dólares que pagan intereses todos los meses y pueden dar ganancias adicionales de capital

Inversores los adquieren vía ALyC o bancos: el AO27 es "parking hard dollar", el AO28 es apuesta a menor riesgo país.

La diferencia de TIR entre los bonos AO27 y AO28 refleja el riesgo político de cruzar el ciclo electoral en Argentina.

Los bonos AO27 y AO28 pagan 6% anual en dólares, ofreciendo rendimientos del 5% y 8,5% respectivamente.

Los bonos AO27 y AO28 son títulos soberanos en dólares emitidos bajo legislación argentina, con un cupón fijo del 6% anual pagadero mensualmente.

El AO27 vence en octubre de 2027 y ofrece actualmente una tasa interna de retorno cercana al 5%, mientras que el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, rinde alrededor del 8,5% anual.

Qué son los bonos AO27 y AO28 y qué ganancia dejan

El AO27 (Bonar 2027) se negocia con una TIR de entre 3,8% y 5% anual, dependiendo del precio de mercado, y se considera un instrumento de menor riesgo relativo porque vence antes del recambio presidencial de 2027.

Su estructura es bullet, lo que significa que devuelve el capital íntegro al vencimiento, mientras paga intereses mensuales en dólares.

Actualmente, su precio ronda los u$s102,6 por cada u$s100 de valor nominal, lo que implica una paridad superior al 100%.

El AO28 (Bonar 2028), en cambio, ofrece un rendimiento más elevado, con una TIR cercana al 8,5% anual, y se coloca a precios de corte de alrededor de u$s942 por cada u$s1.000 nominales.

Qué son el AO27 y el AO28 y por qué los analistas los ven como el termómetro del riesgo político. (Imagen creada con IA)

Este diferencial refleja la prima de riesgo que el mercado asigna a un bono que atraviesa un nuevo ciclo político y económico, con incertidumbre sobre la continuidad del programa fiscal y financiero.

Ambos bonos pagan un cupón del 6% anual en dólares, lo que garantiza un flujo mensual de renta.

En el caso del AO27, la ganancia está más vinculada a la estabilidad de corto plazo y a la cobertura cambiaria, mientras que el AO28 puede ofrecer no solo un retorno superior sino también ganancias de capital si el riesgo país se reduce y los spreads se comprimen. Sin embargo, este último implica mayor exposición a la volatilidad política y económica.

Para muchos inversores minoristas, el AO27 funciona como un "parking hard dollar" de corto plazo, mientras que el AO28 es una apuesta más agresiva a la continuidad del ajuste fiscal y la baja del riesgo país.

Analistas de Mills Capital Group indicaron que la diferencia de tasas refleja la sensibilidad del mercado al calendario político más que a la calificación crediticia puntual.

"El spread entre el AO27 y el AO28 es el proxy más directo del riesgo político implícito en la curva argentina. El AO27 vence antes de las elecciones; el AO28, un año después. La diferencia de rendimiento captura cuánto "cobra" el mercado por cruzar la frontera electoral", precisaron.

A su vez, destacaron que no hay que dejar de tener en cuenta factores globales y de repricing de tasa en general, más allá de la percepción de riesgo electoral local.

"Al riesgo idiosincrático de Argentina se le sumó el aumento del riesgo global como consecuencia de la guerra de medio oriente, la suba del petróleo, impacto en la inflación global, la guerra de Ucrania-Rusia, suba de la tasa americana de 30 años a 5.28%, niveles nunca vistos desde la crisis suprime, y suba exponencial de la tasa de 30 años de Japón de 0.69% a 4.15%. Al ser Argentina high beta, magnifica los impactos de la curva de rendimiento", detallaron.

Cómo invertir en AO27 y AO28

Los bonos AO27 y AO28 se pueden adquirir a través de sociedades de bolsa, agentes de liquidación y compensación (ALyC) o bancos que operan en el mercado de capitales argentino.

Estos instrumentos se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en ByMA, con liquidación en dólares bajo legislación local.

Para inversores minoristas, la compra puede realizarse mediante cuentas de inversión habilitadas, con montos mínimos accesibles y la posibilidad de reinvertir los cupones mensuales.