El fundador de Ualá apuntó contra las tasas de interés y explicó por qué el salto de los costos financieros terminó impactando en la mora de los créditos.

Barbieri advierte que la carga de impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos e IVA al crédito, frena el desarrollo del sector y el acceso financiero.

El directivo sostiene que la suba de impagos no responde a la irresponsabilidad de los deudores, sino a tasas reales que llegaron a ser del 80%.

Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, atribuye la mora récord en la Argentina a un shock de tasas de interés excesivo tras el cambio de régimen económico.

La morosidad crediticia argentina llegó a niveles que no se veían hace más de una década y el fenómeno ya dejó de explicarse solo con números fríos: también tiene una historia detrás.

El podcast La Guita, conducido por Olivia Goldschmidt y Alan Zuchovicki, recibió a Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, quien ofreció una lectura poco escuchada sobre el salto de la mora en los créditos.

Según su pronóstico, el problema no nació de un exceso de irresponsabilidad de los deudores, sino de un shock de tasas de interés que golpeó a una economía que recién empezaba a crecer en materia crediticia.

Barbieri repasó en el programa su carrera como historiador económico, con pasos por Harvard y Cambridge, y su posterior objetivo de convertir a Ualá en el banco más grande del país.

¿Por qué aumentó la mora en Argentina?

Barbieri remarcó cuál es la raíz de la crisis de impagos. "El problema de la mora no nace del éter, nace de la historia de un proceso de desinflación al que le siguió un shock de tasas de un tamaño descomunal", planteó.

Según su relato, "por mucho tiempo en Argentina las tasas fueron tan altas porque la inflación era tan alta", en tanto que los bancos financiaban casi exclusivamente al Estado antes que arriesgarse a prestarle al consumidor.

En este sentido, indicó que un ejecutivo bancario le dijo que tenía "10.000 empleados y cinco que hacen plata", ya que eran "los cinco que hacían las licitaciones del Gobierno, porque en ese momento no había préstamo al consumo, préstamo a la hipoteca, préstamo prendario".

Pero el panorama fue distinto desde la llegada de Javier Milei a la Rosada.

"Cuando hay este cambio de régimen macroeconómico, los bancos empiezan a crecer después de muchos años la oferta de crédito hacia los consumidores, hacia las hipotecas, hacia los préstamos con garantía, que sería el prendario que tiene una tasa más baja", remarcó.

Entonces, continuó, "empieza a crecer todo eso con tasas de interés más razonables, pero que siguen siendo altas históricamente. México tiene una tasa del 6,5% porque la inflación es 4%. Argentina tiene una tasa de 20% porque la inflación en los próximos 12 meses esperemos que esté en 15%".

¿Qué fue lo que gatilló la mora récord?

Con respecto a la mora récord, Barbieri aseguró que lo que pasó es "que los bancos empezaron a crecer el crédito, pero eso se basaba en una expectativa de inflación y de tasa de interés. En el segundo Q y en el tercer Q del año pasado, la inflación siguió un proceso descendente, pero hubo un shock de tasas de interés".

Entonces, subrayó, "en un momento en Argentina tuvimos tasas que fueron alrededor de 10 o 12 veces lo que (el expresidente de la Fed) Paul Walker tuvo que poner en Estados Unidos para matar la inflación en los '80".

"A mí me parece rarísimo cuando tenemos la charla sobre la mora. No se habla de dónde viene la mora, que es un shock de tasa, que es lo más recesivo del mundo, porque si la inflación está en 20%, pero ponés tasa del 60% reales o del 80% como llegó, nada es viable".

Y completó: "Si vos estás creciendo el crédito y de repente ponés un freno, obviamente va a subir la mora, porque dejaste de crecer el denominador y el numerador de la mora sigue creciendo".

Según el directivo, lo peor del proceso ocurrió entre octubre y noviembre del año pasado y que, desde entonces, la compañía viene mostrando una mejora sustancial gracias a una estructura de costos y un modelo crediticio distinto al de buena parte del sistema.

¿El otro gran problema de la mora récord?

Barbieri además aseguró que actualmente existe "la oportunidad de crear buenas hipotecas, buenos préstamos prendarios, de expandir el acceso al crédito, de que bajen las tasas".

Pero hizó otra red flag: la mochila tributaria.

"Le ponemos Ingresos Brutos, que es el peor impuesto del mundo. Impuesto a los Sellos e IVA a los préstamos personales, que es algo que los Estados Unidos no hacen, que China no hace, que los mercados emergentes de Asia no hacen, que Europa no hace y por algo no lo hacen", reclamó.

En este sentido, remarcó que "la ex URSS, una de las primeras cosas que hizo fue sacarle impuestos distorsivos a los créditos. Porque vos querés que la gente tome un crédito y le ponés IVA: no hay valor agregado en el crédito. Otra locura".

Radiografía de la mora récord (generada con IA)

"Lo que yo creo es que nosotros podemos ayudar al desarrollo y la oportunidad creciendo el crédito como porcentaje del PIB. Para eso se necesitan un montón de bancos, de opciones, de fintech, de cripto para que haya préstamos en cripto también. Que existan esas posibilidades", reforzó.

El origen de Ualá según Barbieri

Sobre los inicios de la fintech, Barbieri aseguró que entre 2013 y 2014, en la consultora Green Mantle evaluaban activos emergentes de países, entre ellos los argentinos.

"La tesis era que Argentina estaba radicalmente barata, los cash flows estaban subvaluados por el mercado, los bonos estaban muy baratos, Argentina había entrado en default por todo el debate de los holdouts y la tesis era que, en algún momento eso iba a cambiar: iba a salir del default, el mundo iba a ver que Argentina estaba barata y que iba a entrar dinero, especialmente para empezar a desarrollar sectores que venían muy rezagados", relató.

Según el ejecutivo, miraron "el sector energético, que hoy es un boom, el sector minero, que hoy es un boom. Recién se empezaba a hablar de Vaca Muerta y hay que darle crédito a todo lo que se hizo en esa época para empezar a desarrollarlo".

También indicó que evaluaron "otros sectores que venían muy rezagados", como el sector bancario: "Argentina era un país donde el 50% de la gente nunca había tenido una tarjeta, nunca había tenido una cuenta, no tenían acceso al crédito, no tenían acceso a las inversiones".

"Entonces yo tuve la idea de ehcrear algo para dar ese acceso. La idea era hacer una billetera 100% gratis, cuenta para todos, onboarding digital", recordó Barbieri, quien indicó que en ese momento se realizaban las altas a mano y se inspiraba en el modelo de la fintech estadounidense Simple.

Según el CEO de Ualá, "en ese momento, el banco más grande de la Argentina creaba 4.000 tarjetas por mes", en tanto que la compañía emite "más de 4.000 por día, todos los días".

"El 50% del país sin tarjeta, 50% del país sin acceso a pagar cosas como Netflix. No había ni tarjeta de Mercado Pago en esa época: podías ponerle plata, pero no tenía tarjeta. Y te cobrabas si le mandabas plata a un amigo porque lo consideraba una venta", rememoró.

Barbieri aseguró que hoy poseen más de 12 millones de cuentas en toda la región, de las cuales 7,8 millones fueron abiertas en Argentina, superando a cualquier banco privado del país.