Ante el feriado nacional de este lunes 17 de agosto de 2026, las entidades financieras y plataformas bursátiles ajustaron sus calendarios operativos

El mercado local y la operatoria de CEDEARs, acciones y dólar MEP se reactivarán el martes 18, mientras que los plazos fijos vencerán ese mismo día.

Los bancos no tendrán clearing ni sucursales abiertas, aunque los canales electrónicos, cajeros y transferencias inmediatas funcionarán las 24 horas.

El feriado del 17 de agosto por el paso a la inmortalidad de San Martín suspende la atención presencial en bancos y toda actividad bursátil en Argentina.

El calendario de feriados nacionales impone una pausa en la rutina económica del país y modifica de manera directa la operatoria de los ahorristas e inversores. Con motivo del fin de semana largo por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, este lunes 17 de agosto de 2026 no habrá atención presencial en las sucursales bancarias ni actividad bursátil en la plaza local.

A través de un comunicado operativo difundido a mediados de agosto de 2026, la sociedad de bolsa Balanz precisó a sus usuarios el esquema que regirá durante toda la jornada: "El lunes 17 de agosto, por el feriado nacional, no habrá negociación ni liquidación de operaciones en el mercado local y tampoco habrá operatoria de Fondos Comunes de Inversión. El mercado internacional operará con normalidad".

Frente a este escenario de feriado en la Argentina con plazas externas funcionando en su horario habitual, los inversores deben considerar cómo se computan los plazos de liquidación y qué herramientas digitales permanecen disponibles.

¿Cómo funcionan los bancos y las transferencias durante el feriado del 17 de agosto?

Durante el lunes 17 de agosto de 2026, las entidades bancarias de todo el país no brindarán atención al público en sus sucursales físicas ni procesarán compensaciones bancarias tradicionales (clearing).

Sin embargo, los canales electrónicos mantendrán su operatividad habitual a través de home banking, aplicaciones móviles disponibles las 24 horas para consultar saldos, pagar servicios e impuestos, realizar transferencias inmediatas y recargar tarjetas de transporte o telefonía celular.

Además, permanecerán habilitadas otras modalidades operativas:

Home banking y aplicaciones móviles: Disponibles las 24 horas para consultar saldos, pagar servicios e impuestos, realizar transferencias inmediatas y recargar tarjetas de transporte o telefonía celular

Extracción de efectivo: Habilitada en la red de cajeros automáticos y a través de terminales de cobro extrabancarias en supermercados, estaciones de servicio y farmacias mediante el uso de tarjeta de débito

Plazos fijos bancarios: Aquellas imposiciones con vencimiento fijado para el lunes 17 de agosto se liquidarán de forma automática en las cuentas de los usuarios el primer día hábil posterior (martes 18 de agosto), acreditando el capital junto a los intereses devengados hasta esa fecha

¿Se puede comprar dólar MEP, acciones y CEDEARs durante el feriado nacional?

En el ámbito bursátil, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) no registrará operaciones de compraventa ni liquidación de títulos públicos o privados durante la jornada del lunes 17 de agosto de 2026.

La operatoria de los principales instrumentos financieros se adaptará bajo el siguiente esquema: