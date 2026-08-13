Los argentinos viajaron 5,9% más durante las vacaciones de invierno, pero gastaron 5,6% menos por persona y ajustaron sus hábitos para cuidar el bolsillo

Organizar el presupuesto y anticipar pagos permite disfrutar del viaje sin impactar las finanzas personales.

La caída del gasto refleja nuevos hábitos: comparar precios y planificación son clave para las finanzas de viajes.

Argentinos viajaron más, pero su gasto en viajes cayó 5,6% en vacaciones de invierno, según CAME.

La cantidad de turistas argentinos aumentó 5,9% durante las últimas vacaciones de invierno frente a 2025, mientras que el gasto promedio cayó 5,6%, en ese mismo lapso, según un informe de la CAME

El dato muestra un cambio en los hábitos de consumo: las personas aún eligen viajar, pero prestan más atención al presupuesto, la forma de pago y los servicios que contratan.

Vanesa Di Troilo, Business Manager de Reba, remarca que "definir objetivos claros, reservar con anticipación el dinero destinado al ocio y entender el tiempo como un aliado son algunos de los ejes fundamentales para poder mejorar la economía personal".

La caída del gasto promedio indica que cada vez más personas buscan alternativas que les permitan cuidar el bolsillo. Comparar precios, reservar alojamiento y transporte con anticipación y definir un presupuesto para cada día son algunas de las estrategias más utilizadas.

"Hoy el foco está puesto en hacer rendir el dinero. No se trata de resignar el viaje, sino de adaptarlo a la realidad de cada persona", agregó Di Troilo. En este sentido, ordenar los gastos antes y durante la escapada permite evitar que las vacaciones afecten las finanzas personales al regreso.

Esta tendencia también se refleja en la forma de pagar los viajes al exterior. Según datos de Despegar, el 65% de quienes compran viajes fuera del país utiliza tarjeta de crédito para financiar la operación y, en promedio, elige seis cuotas.

La cantidad de turistas aumentó 5,9% frente a 2025, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Cómo organizar las finanzas antes de viajar

Uno de los primeros pasos es definir cuánto dinero puede destinarse al viaje sin afectar los gastos habituales. A partir de ese monto, es posible establecer cuánto se utilizará para transporte, alojamiento, comida, actividades y compras.

La anticipación también puede ayudar a reducir el impacto sobre el presupuesto. Reservar determinados servicios con tiempo permite distribuir los pagos y evitar que todos los gastos se concentren durante los días de vacaciones.

Las herramientas digitales pueden funcionar como aliadas para llevar ese control. Monitorear los consumos en tiempo real permite saber cuánto dinero queda disponible y corregir rápidamente cualquier desvío.

También es importante contemplar los gastos en moneda extranjera. Frente a servicios dolarizados, anticipar pagos o analizar alternativas locales puede ayudar a tener mayor previsibilidad sobre el costo final de la escapada.

El escenario plantea una nueva forma de pensar las vacaciones. El objetivo es encontrar un equilibrio entre disfrutar del viaje y mantener bajo control las finanzas personales.

Para eso, establecer un presupuesto antes de salir, definir prioridades y elegir con anticipación cómo se financiarán los principales gastos puede marcar la diferencia.

En un contexto en el que más personas deciden viajar pero el gasto promedio se reduce, la planificación aparece como una herramienta para sostener el turismo sin que la escapada genere un problema financiero al regreso