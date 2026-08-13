Cada vez más parejas incorporan las inversiones a sus proyectos. Qué acuerdos tomar sobre aportes, riesgos, ganancias y objetivos antes de poner dinero

Definir reglas, diversificar y revisar la inversión la convierte en un hábito compartido para construir patrimonio.

El 35% de parejas invierte en varios proyectos; Sumar Inversión reporta que el ticket inicial más elegido es de u$s100.

Para invertir en pareja, acuerden objetivos, aportes y riesgo para evitar conflictos sobre las decisiones financieras.

Acordar cuánto aporta cada uno de los integrantes de la pareja, qué nivel de riesgo se está dispuesto a asumir, qué objetivo se persigue con la inversión y qué hacer con las ganancias son los cuatro factores a tener en cuenta antes de eligir dónde ahorrar.

Empezar con montos accesibles, diversificar y revisar periódicamente la estrategia son algunas de las otro puntos decisivos para construir una planificación financiera de a dos sin que el dinero se convierta en una fuente de conflictos.

Una encuesta de Sumar Inversión detectó que el 35% de los usuarios que invierten en pareja mantiene más de un proyecto activo al mismo tiempo, una señal de que las decisiones financieras de a dos ganan terreno como una estrategia para construir patrimonio.

Hablar de dinero en pareja puede generar discusiones, especialmente cuando se trata de decidir cuánto ahorrar, dónde invertir o qué hacer con los rendimientos. Por eso, antes de poner capital en un instrumento, resulta clave:

establecer objetivos

definir aportes de cada uno

acordar qué nivel de riesgo se asumirá

Una de las alternativas para evitar conflictos es comenzar con montos que no representen una presión significativa para el presupuesto. En Sumar Inversión, plataforma de inversión inmobiliaria con operaciones en la Argentina y España, el ticket de entrada más elegido es de u$s100.

Según la compañía, el 40% de sus usuarios comienza con ese monto y luego aumenta su inversión a medida que gana confianza. La estrategia también puede resultar útil para las parejas que todavía no tienen experiencia.

u$s100 es el ticket promedio que deciden gastar las parejas que recien comienzan a invertir juntas

Cómo construir un acuerdo financiero de a dos

Víctor Zabala, CEO de Sumar Inversión, resalta que "cuando una pareja decide invertir junta, lo que más pesa no es el monto sino el método; necesitan un sistema que les dé previsibilidad, información clara y la posibilidad de tomar decisiones chicas antes de una grande".

A medida que la inversión se consolida, otro punto importante es la diversificación. Además de pensar cuánto dinero se destina, es importante pensar en cómo se distribuye y qué objetivo persigue cada inversión

En este sentido, Sumar Inversión detalló que el 35% de sus usuarios que invierte de a dos mantiene más de un proyecto activo en simultáneo.

El dato muestra una tendencia hacia la construcción de una estrategia con más de una alternativa de inversión.

Otro de los acuerdos que se debe definir antes de invertir es qué destino tendrán las ganancias. Entre las opciones disponibles se encuentran:

retirarlas

utilizarlas para gastos concretos

reinvertirlas

"La inversión en pareja funciona mejor cuando deja de ser una discusión puntual y se convierte en un hábito compartido, con reglas simples: cuánto destinamos, cada cuánto lo revisamos y qué hacemos con las ganancias", sostuvo Zabala.

Por último, las parejas pueden establecer una rutina para revisar sus inversiones:

definir una frecuencia de seguimiento

evaluar si se mantienen los objetivos

revisar los aportes permite que las decisiones no dependan de discusiones aisladas

El objetivo es que invertir no se convierta en una fuente de tensión sino en parte de una planificación financiera compartida. Para eso, establecer reglas desde el comienzo puede ser tan importante como elegir el instrumento en el que se colocará el dinero.