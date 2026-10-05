La regla consiste en esperar antes de hacer un gasto no planificado y así evitar que la emoción del momento afecte el presupuesto y la economía personal

Extender la pausa a 30 días es recomendable para artículos de alto valor, evitando así comprometer ingresos futuros mediante el uso excesivo de cuotas.

Este método evita decisiones basadas en la dopamina o estados como el cansancio y el hambre, permitiendo evaluar si el gasto es necesario y presupuestable.

La regla de las 24 horas consiste en postergar un día cualquier compra no indispensable para frenar impulsos emocionales y cuidar las finanzas personales.

La regla de las 24 horas es una técnica de finanzas personales que consiste en postergar un día cualquier compra no indispensable. El objetivo es dejar que baje la emoción del impulso y decidir con la cabeza fría si el gasto realmente vale la pena.

La propuesta es simple: introducir una pausa entre el momento en que aparece el deseo de comprar algo y el momento en que se concreta el pago. Esa demora busca frenar decisiones que después generan arrepentimiento o desordenan el presupuesto mensual.

Andrea Woroch, especialista en finanzas personales que promueve este método, explica que el mecanismo parte de una premisa conductual: las compras impulsivas rara vez son racionales, sino reacciones emocionales frente a una oferta, una publicidad o el simple hallazgo casual de un producto.

Al introducir una demora, ese impulso pierde fuerza. Y da lugar a una evaluación más objetiva sobre si el artículo realmente hace falta.

Cómo funciona el método de las 24 horas en la práctica

La aplicación concreta es directa. Cuando aparece el deseo de comprar algo que no es urgente, el primer paso es no pagar de inmediato.

Si es una compra online, el producto se deja en el carrito sin finalizar la transacción. Si es en una tienda física, se anota en una lista o se toma una foto.

Durante esas 24 horas conviene repasar el presupuesto disponible. También comparar precios en otras tiendas y preguntarse si el interés surgió por una necesidad concreta o simplemente por una promoción puntual.

Si después de ese lapso el artículo sigue pareciendo necesario y entra dentro de lo presupuestado, la compra puede hacerse sin culpa. Si el entusiasmo bajó, esa plata queda directamente ahorrada.

Por qué el cerebro empuja a comprar sin pensar

Detrás del impulso hay una explicación neuroquímica. Cada compra libera dopamina, el neurotransmisor asociado al placer.

Esa descarga genera una satisfacción inmediata. Y reduce momentáneamente la capacidad de análisis racional.

A esto se suma el llamado método H.A.L.T, que advierte que las peores decisiones de consumo suelen tomarse con hambre, enojo, soledad o cansancio: cuatro estados emocionales que bajan las defensas frente a la tentación de gastar.

Reconocer esos disparadores emocionales, antes que el precio o el producto en sí, es lo que permite anticipar en qué momentos del día conviene directamente evitar el supermercado, una tienda online o una aplicación de compras.

El hambre, por ejemplo, dispara compras de comida innecesaria. El cansancio baja la capacidad de evaluar si un producto vale lo que cuesta.

Cuándo conviene extender la pausa a 30 días

Para gastos chicos, un día de pausa suele alcanzar. Pero cuando se trata de artículos de mayor valor, como electrodomésticos, tecnología o indumentaria costosa, los especialistas recomiendan estirar la espera hasta 30 días antes de decidir.

Ese margen más amplio ayuda a distinguir un capricho pasajero de una compra planificada que realmente aporta valor a mediano plazo.

En Argentina, ese análisis cobra otro peso por el uso extendido de las cuotas. Según el último informe de pagos del Banco Central, el uso de tarjeta de crédito viene en alza y ya superó al de débito en varios meses.

Mientras tanto, la morosidad del plástico ronda el 8,8% en 2026. Financiar una compra impulsiva en cuotas suma un costo financiero que muchas veces termina pesando más que el producto en sí.

Dividir el pago en 12 cuotas puede hacer que un gasto parezca accesible. Pero lo que se compra hoy con el impulso del momento termina pagándose durante un año entero.

Otras técnicas para blindar el bolsillo contra los impulsos

El método de las 24 horas se potencia si se combina con otros hábitos financieros sencillos:

Registrar todos los gastos, incluidos los más chicos, para detectar fugas de dinero.

Definir un presupuesto mensual fijo para gastos no esenciales.

Preguntarse antes de pagar si el producto se usaría con frecuencia o quedaría guardado.

Evitar las compras online cuando hay cansancio o estrés acumulado.

Visualizar el gasto acumulado de los impulsos del mes, para dimensionar su impacto real.

Ninguna de estas estrategias busca eliminar el disfrute de comprar. El objetivo es incorporar un momento de reflexión antes de gastar en lo que no es esencial, para reducir decisiones tomadas por impulso y cuidar mejor las finanzas personales.

Con una pausa tan simple como esperar un día, es posible recuperar el control sobre los gastos mensuales. Y convertir ese control en un hábito que protege el bolsillo sin sacrificar la calidad de vida.