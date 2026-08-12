La función Google Wallet suma una herramienta para que padres supervisen sus gastos desde el celular, sin una cuenta bancaria propia

Lanzado en EE. UU., busca reemplazar el efectivo y capacitar a adolescentes en la gestión de su saldo digital con supervisión.

La herramienta se integra con Family Link, otorgando a los padres control sobre límites de gasto diario y historial de transacciones.

Google Wallet permitirá a padres enviar dinero directamente a hijos menores de 18 años para pagos móviles sin cuenta bancaria.

Google Wallet permitirá ahora a los padres enviar dinero de manera directa a sus hijos menores de 18 años para que puedan pagar con el celular, sin necesidad de que tengan una cuenta bancaria propia.

La herramienta está integrada con Family Link, el sistema de control parental de Google, y busca reemplazar el uso de efectivo o tarjetas prepagas para los gastos cotidianos de los adolescentes. El dinero puede utilizarse en comercios que acepten Google Play.

El sistema está pensado para que los adolescentes puedan administrar un saldo propio, aunque bajo supervisión familiar. Los padres podrán transferir directamente desde Family Link.

La firma anticipó también que próximamente permitirá programar transferencias automáticas.

De esta manera, los adultos podrán establecer asignaciones semanales o mensuales sin tener que realizar cada envío de forma manual.

Los menores podrán utilizar el dinero desde un teléfono Android o un reloj inteligente con Wear OS y tecnología NFC para realizar pagos en comercios habilitados.

Los padres ahora podrán transferir dinero a sus hijos directamente desde Family Link

Qué pueden controlar los padres con Google Wallet

Una de las principales características de la función está vinculada con el control que mantienen los adultos sobre el dinero. Los padres pueden establecer límites diarios de gasto y consultar el historial de transacciones en tiempo real. La información permite conocer cuánto dinero se gastó y en qué comercio se realizó cada operación.

También pueden bloquear o desbloquear el saldo de manera inmediata. Esta opción puede resultar especialmente útil si el menor pierde el teléfono o si el dispositivo es robado.

Google incorporó además una función denominada "tiempo de espera de gasto", que permite pausar los pagos durante determinados períodos, como el horario escolar.

El sistema también establece restricciones sobre determinadas categorías de comercios. Entre ellas se encuentran establecimientos vinculados con alcohol, tabaco, apuestas, servicios de citas y armas de fuego.

Además, únicamente los padres pueden enviar dinero a la cuenta del menor. Otros familiares o amigos no tienen habilitada esa posibilidad.

De esta manera, Google busca combinar los pagos digitales con herramientas de supervisión para que los adolescentes puedan utilizar dinero desde el celular sin tener acceso a una cuenta bancaria tradicional.

En dónde estará disponible Google Wallet en un principio

La nueva función comenzó a implementarse únicamente para usuarios de Estados Unidos.

Por el momento, Google no confirmó si llevará este sistema a otros países ni cuándo podría hacerlo.

La propuesta se suma a una tendencia de las grandes tecnológicas por integrar herramientas financieras para menores dentro de sus propios ecosistemas.

Un modelo similar existe en Apple Cash, que permite a los adultos administrar cuentas y pagos para menores bajo supervisión familiar.

En el caso de Google, el objetivo es que los adolescentes puedan realizar pagos cotidianos desde sus dispositivos, mientras los padres conservan el control sobre cuánto dinero reciben, dónde lo gastan y cuándo pueden utilizarlo.