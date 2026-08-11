Descubrí cómo invertir desde tu smartphone en empresas globales con subas destacadas y acceso fácil para pequeños y grandes ahorristas

La inversión en estos certificados de renta variable requiere un perfil de riesgo moderado a agresivo y un horizonte mínimo de 6 a 12 meses.

Empresas líderes como Microsoft, Alibaba y Adobe registraron subas superiores al 20% en julio, superando ampliamente el rendimiento de billeteras virtuales.

Los CEDEARs se consolidan como la opción preferida de los ahorristas argentinos para dolarizar carteras, permitiendo invertir en activos de Wall Street.

Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) se mantienen como las herramientas de inversión favoritas para los argentinos que buscan dolarizar sus posiciones y están dispuestos a asumir riesgos dentro del mercado de capitales.

En un contexto donde los instrumentos tradicionales en pesos buscan sostener el valor del capital, la operatoria con activos que cotizan en Wall Street continúa ganando adeptos entre pequeños y medianos ahorristas.

Entre las distintas alternativas disponibles en la plaza local, durante el mes de julio se destacaron varios papeles de gran capitalización internacional gracias a sus atractivos rendimientos en moneda local, impulsados tanto por la dinámica de sus cotizaciones en sus mercados de origen como por la evolución del tipo de cambio financiero.

Las acciones globales que marcaron la pauta en julio

Según un informe elaborado por la firma de gestión de inversiones FOCUS I.M. Investment Management, una selección de empresas de primera línea registró avances de dos dígitos en sus certificados locales a lo largo del mes pasado.

A modo de ejemplo ilustrativo, el análisis refleja cómo habría evolucionado una colocación inicial hipotética de $100.000 en cada una de estas firmas durante el período evaluado:

Microsoft (MSFT): Registró un alza del 22,55% en el mes , llevando una colocación de $100.000 a un valor equivalente de $122.550

Alibaba (BABA): El gigante del e-commerce chino avanzó un 22,45% , por lo que un capital de $100.000 alcanzó los $127.450 (reflejando la estructura del ajuste del activo)

Adobe (ADBE): La firma de desarrollo de software anotó una suba del 20,08% , transformando la inversión base en $120.800

Petrobras (PBR): La petrolera brasilera anotó una mejora del 19,30% , elevando los $100.000 iniciales a $119.300

Chevron (CVX): La compañía energética estadounidense creció un 18,40% , posicionando el monto equivalente en $118.400

Amazon (AMZN): La plataforma de comercio electrónico e infraestructura en la nube trepó un 14,04%, llevando el capital a $114.040

Desde la firma compararon estas métricas con el rendimiento promedio ponderado que ofrecieron las billeteras virtuales en el mismo lapso de tiempo -situado en torno al 1,50% mensual-, evidenciando el atractivo que generan los instrumentos de renta variable en períodos de volatilidad.

Qué son exactamente los CEDEARs

Para comprender el funcionamiento de estas herramientas, es necesario precisar que un CEDEAR es un certificado que representa una fracción (o la totalidad) de una acción de una empresa extranjera que cotiza en mercados internacionales (como el NYSE o el Nasdaq) o de un ETF (Fondo Cotizado).

Estos títulos se operan en pesos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a través de un bróker o ALYC matriculado, pero su cotización en el mercado local está atada a dos variables centrales:

El precio de la acción subyacente en el exterior: Expresado en dólares en su mercado de origen

El tipo de cambio CCL (Contado con Liquidación): La cotización del dólar financiero que se utiliza para arbitrar activos entre el mercado argentino y el extranjero

De esta forma, cuando un ahorrista compra un CEDEAR en pesos, está dolarizando indirectamente su capital, ya que si el dólar CCL sube, el valor del certificado en pesos tiende a ajustar al alza, incluso si el precio de la acción en EE.UU. se mantiene estable.

Guía paso a paso para comprar CEDEARs en Argentina

Operar estos activos se ha vuelto un proceso 100% digital y accesible a través de aplicaciones móviles de bancos tradicionales o de agentes de negociación autorizados (ALYCs). El procedimiento requiere cumplir con los siguientes pasos:

Abrir una cuenta comitente: Se realiza sin costo de apertura en una entidad bursátil o desde el apartado de inversiones del homebanking personal, validando la identidad con el DNI

Transferir fondos: Enviar dinero en pesos mediante transferencia bancaria (CBU/CVU) a la cuenta comitente activada

Seleccionar el activo: Ingresar al buscador de la plataforma e introducir el ticker o símbolo de la empresa de interés (por ejemplo, MSFT para Microsoft o AMZN para Amazon)

Ingresar la orden de compra: Indicar la cantidad de certificados a adquirir o el monto total en pesos a invertir, seleccionar el tipo de orden (a precio de mercado o con un límite específico) y confirmar la transacción

A pesar de su atractivo como cobertura cambiaria, los especialistas del mercado de capitales remarcan que los CEDEARs son instrumentos de renta variable. Esto significa que no garantizan un rendimiento fijo de antemano y que sus precios pueden sufrir fluctuaciones considerables debido a balances corporativos, contexto macroeconómico global o decisiones de tasas de interés.

Antes de destinar ahorros a estos activos, resulta indispensable analizar tres elementos centrales:

Perfil de riesgo: Los CEDEARs están orientados a inversores de perfil moderado a agresivo . Un perfil conservador, que no tolera caídas temporales en la cotización de su cartera, debería priorizar instrumentos de renta fija o instrumentos de liquidez inmediata

Horizonte de inversión: Son alternativas recomendadas para plazos de mediano y largo plazo (mínimo de 6 a 12 meses) , permitiendo amortiguar la volatilidad propia del mercado bursátil

Diversificación de la cartera: Se aconseja no concentrar la totalidad del capital en una sola firma ni en un único sector económico (por ejemplo, únicamente tecnología), combinando empresas defensivas, de consumo masivo o energía

Conviene recordar que los resultados obtenidos por estos activos en el pasado no garantizan comportamientos similares en el futuro, y toda decisión de colocación de capitales exige que los inversores evalúen minuciosamente su perfil de riesgo y sus metas financieras antes de tomar posiciones en el mercado. Las fluctuaciones en las cotizaciones bursátiles y las modificaciones en las condiciones macroeconómicas representan factores que alteran de forma constante el rendimiento de los instrumentos. Informarse a través de fuentes oficiales y realizar consultas periódicas con asesores financieros matriculados ante la CNV constituye la salvaguarda esencial para resguardar el patrimonio.