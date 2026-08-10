La billetera virtual de Mercado Libre activó una campaña de fidelización que recompensa a usuarios que abonen impuestos y boletas a través de su plataforma

El reintegro debe reclamarse en la app, acreditándose en 3 días hábiles, compitiendo con la banca tradicional.

Mercado Pago ofrece $10.000 de reintegro por pagar 2 facturas de servicios; válido hasta el 24 de agosto 2026.

En un contexto donde los usuarios buscan optimizar el presupuesto mensual y amortiguar el impacto de las tarifas de los servicios públicos, las billeteras virtuales vuelven a recurrir a las promociones de reintegro directo (cashback) para incentivar el uso de sus canales de recaudación.

En esta oportunidad, Mercado Pago puso en marcha un nuevo "desafío" que permite a los clientes seleccionados obtener una recompensa de $10.000 abonando dos facturas desde la aplicación.

La propuesta, que se encuentra disponible por tiempo limitado durante el mes de agosto de 2026, apunta a consolidar la plataforma como la ventanilla principal para el pago de impuestos, telefonía, luz, gas, agua y servicios privados, compitiendo de forma directa con la banca tradicional y los portales de cobro presenciales.

Requisitos para obtener los $10.000 de reintegro

Para acceder a la devolución de los $10.000, los usuarios deben cumplir con una serie de pautas operativas y montos mínimos establecidos en las bases de la promoción:

Cantidad de transacciones: Completar al menos dos pagos de servicios dentro del plazo de vigencia de la campaña

Monto mínimo: Cada una de las dos boletas o impuestos abonados debe ser de al menos $7.500 (no aplica para importes inferiores)

Modalidad de pago aceptada: La transacción debe realizarse únicamente ingresando los datos del cliente de forma manual en la sección "Pagar servicios" o escaneando el código de barras impreso o digital de la factura con la cámara del teléfono celular

Exclusión clave: La letra chica de la plataforma aclara expresamente que no son válidos los pagos realizados mediante código QR.

Plazos de vigencia y cómo reclamar el cashback

La campaña cuenta con una ventana temporal acotada para concretar las operaciones.

El plazo de vigencia del beneficio se extiende hasta las 23:59 hs del próximo 24 de agosto de 2026 (o hasta alcanzar la suma total asignada por la compañía en concepto de premios).

Un aspecto central que deben tener en cuenta los usuarios para no perder el beneficio es la mecánica de cobro: una vez completados los dos pagos requeridos por la app, el sistema habilitará el botón para solicitar la recompensa.

El usuario debe reclamar activamente el beneficio dentro de la aplicación; de lo contrario, transcurrido el período de canje, el derecho a la devolución caduca.

Una vez solicitado el premio dentro de la app, el cashback de $10.000 se acreditará de forma directa en la cuenta de Mercado Pago en un plazo de hasta 3 días hábiles.

Al tratarse de una campaña de notificación directa, la promoción está dirigida exclusivamente a los usuarios que tengan la oferta visible en la pantalla principal de su aplicación o que hayan recibido la invitación formal mediante las alertas de la app.

Asimismo, la plataforma precisa que el beneficio no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes en los comercios o entidades financieras emisoras de las facturas.

Frente a la multiplicidad de vencimientos que se concentran en la primera quincena del mes, esta herramienta de reembolso representa un alivio directo para el bolsillo de los ahorristas que canalizan sus gastos fijos a través del ecosistema digital.