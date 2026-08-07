La firma reportó más de u$s1,4 millones procesados en dos semanas, con un 50% más de personas utilizando la tarjeta fuera del país

La integración de stablecoins y alianzas como la de Circle y Grupo BIND impulsan un nuevo modelo de pagos digitales sin restricciones horarias.

La fintech procesó u$s1,4 millones en dos semanas con stablecoins, logrando un crecimiento del 61% en operaciones comparado con el año anterior.

Usuarios de la Visa Lemon Card ahorraron medio millón de dólares en consumos internacionales durante el invierno al evitar el recargo del 30%.

El primer invierno sin el 30% marcó un hito para los argentinos que viajaron al exterior: gracias a la Visa Lemon Card, los usuarios se ahorraron cerca de medio millón de dólares en consumos internacionales durante las vacaciones de invierno.

La fintech reportó más de u$s1,4 millones procesados en apenas dos semanas, un 61% más que el año anterior, con un 50% más de personas utilizando la tarjeta fuera del país.

Lemon devolvió casi medio millón de dólares a viajeros en invierno

Durante años, cada pago con tarjeta en el exterior implicaba sumar un 30% adicional por la percepción RG5617.

Desde abril de 2026, Lemon se convirtió en la primera fintech argentina en habilitar transacciones internacionales con stablecoins (USDC) a través de Visa, eliminando ese recargo.

El impacto fue inmediato: más de 150.000 pagos internacionales se realizaron en vacaciones, el 86% en peso. Si hubieran estado alcanzados por el impuesto, los usuarios habrían desembolsado unos u$s432.000 adicionales.

El ahorro equivale a 9.600 valijas despachadas, 2.900 vuelos nacionales o 3.600 noches de hotel, casi diez años de estadías.

El 86% de los pagos internacionales con Lemon Card en vacaciones de invierno se hicieron en pesos

El fenómeno no se limita a la temporada: el consumo internacional con la tarjeta Lemon crece en promedio un 55% mensual, mientras que la cantidad de usuarios que paga en el exterior aumenta un 18%.

La alianza entre Lemon y Visa comenzó en 2021 y hoy supera las 2,5 millones de tarjetas emitidas en Argentina, Perú, Colombia y Brasil.

El uso de stablecoins crece en Argentina y en el mundo: las empresas ya miran al país

La integración de stablecoins en el sistema financiero global crece a gran escala y América Latina no es la excepción.

Visa ya desplegó su Stablecoin Platform (VSP), que permite a bancos y fintech emitir y gestionar monedas digitales reguladas.

En Argentina, esta infraestructura abre la puerta a un nuevo modelo de pagos internacionales, más rápido y sin restricciones horarias.

En este contexto, Circle, la compañía detrás de USD Coin (USDC), anunció una alianza con Grupo BIND para ampliar el acceso institucional a la stablecoin en el país.

El acuerdo permite que bancos, empresas y actores financieros utilicen USDC para pagos, operaciones de tesorería y transacciones digitales, dentro de un marco regulado y con soporte tecnológico de Circle.

La plataforma BEN de Grupo BIND, registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), facilita el acceso a dólares digitales para compañías elegibles, integrándose con la infraestructura global de Circle.