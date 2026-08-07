Los argentinos que trabajan para el exterior son cada vez más jóvenes y el 34% se desempeña en áreas IT, según un relevamiento de la billetera digital.

El 45% de los freelancers comenzó a recibir pagos externos antes de los 30 años, extendiendo el mercado internacional al interior.

Los pagos desde el exterior se triplicaron desde 2023; el dólar concentra el 90% de las operaciones, según Takenos.

El trabajo para el exterior en Argentina crece, impulsado por jóvenes talentos y un 34% enfocado en software y tecnología.

Cada vez hay más jóvenes que trabajan para el exterior, con una fuerte presencia en sectores IT e innovación, según un informe de Takenos.

El relevamiento, realizado entre enero y julio de 2026 por la billetera digital y plataforma de pagos diseñada para freelancers y trabajadores remotos en América Latina, indica que el 34% de los argentinos que reciben pagos desde otros países trabaja en software y tecnología.

El estudio refleja también el crecimiento que tuvo esta modalidad de trabajo en los últimos años. Desde 2023, la cantidad de trabajadores relevados se triplicó y el volumen de divisas recibidas aumentó 82 veces.

Además de tecnología, otros de los sectores con mayor participación son:

Servicios profesionales

Salud

Educación

Marketing y publicidad

Entretenimiento y deportes

Comercio y ventas

Finanzas

La inserción en el mercado laboral internacional también ocurre a edades tempranas. El 45% de los contratados comenzó a recibir pagos desde el exterior antes de los 30 años, mientras que el 15% cobra en moneda extranjera antes de cumplir los 25.

Con más trabajadores, mayor volumen de divisas y una presencia que se extiende fuera de los grandes centros urbanos, el trabajo remoto y freelance gana peso como vía de inserción internacional.

El 34% de los argentinos que reciben pagos desde otros países trabaja en software y tecnología.

El dólar, la principal moneda elegida por los argentinos que trabajan en el exterior

El dólar es la principal moneda utilizada para recibir pagos del exterior. Según el informe, concentra el 90% de las operaciones, seguido por el euro y las stablecoins.

Por otro lado, el relevamiento analizó en que gastan sus ingresos en dólares, quienes cuentan con la TakeCard, la tarjeta virtual en dólares de Takenos.

Los viajes son el principal destino del consumo, con el 23% del total, incluyendo vuelos, hoteles y alojamientos. Luego aparece:

retail

gastronomía

software

suscripciones

publicidad digital

Con respecto a la publicidad digital, el informe destaca que el casi 20% del gasto de los freelancers con la tarjeta corresponde a publicidad, principalmente en Meta.

Qué provincias concentran a los argentinos que trabajan para el exterior

Si bien la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires concentran la mayor parte de trabajadores relevados, otras provincias también tienen una participación significativa.

La Provincia de Buenos Aires representa el 37% de la comunidad analizada y la Ciudad de Buenos Aires, el 28%. Córdoba aparece en tercer lugar, con el 11%, mientras que Santa Fe y Mendoza se ubican a continuación.

En conjunto, el interior representa aproximadamente un tercio de los trabajadores relevados, lo que muestra una expansión del trabajo internacional hacia distintas regiones del país.

"El trabajo para el exterior dejó de ser un fenómeno concentrado en unos pocos rubros o ciudades. Los datos muestran una comunidad diversa, federal y cada vez más integrada a la economía digital global", indicó Isabel Weiss, Marketing Director de Takenos.

Los datos muestran que trabajar para el exterior dejó de ser una alternativa limitada a determinados perfiles profesionales y se convirtió en una oportunidad cada vez más extendida entre los argentinos.

Con una comunidad más joven, una fuerte presencia tecnológica y trabajadores distribuidos en distintas provincias, el mercado laboral internacional gana espacio como una fuente de ingresos y crecimiento profesional para el talento local.