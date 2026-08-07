En las últimas 24 horas, la sexta criptomoneda líder subió un 0,92%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

Con un valor circulante de u$s43.043,17 millones, Solana subió un 0,92% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s73,95 este viernes, de acuerdo con los registros de Binance.

Con más de 38.465 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,21 billones este viernes 7 de agosto, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un aumento del 0,27% en el último día. Bitcoin alcanza un 59% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 10,49%, y las demás criptomonedas un 30,51%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al viernes 7 de agosto, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s64.960,74 (0,48%)

Ethereum: u$s1.919,72 (0,53%)

BNB: u$s592,63 (0,11%)

Ripple: u$s1,03 (-1,89%)

Solana: u$s73,95 (0,92%)

Cardano: u$s0,20 (-2,81%)

Polkadot: u$s0,81 (-1,66%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,35%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 7 de agosto, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $103,40 millones

Ethereum: $3,03 millones

BNB: $938.482,48

Ripple: $1.627,42

Solana: $117.140,20

Cardano: $318,09

Polkadot: $1.281,73

Dogecoin: $110,88

Polygon: $119,62

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al viernes 7 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.578,70

DAI: $1.579,21

USDC: $1.578,34

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es un ejemplo de evolución tecnológica dentro del mundo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, Solana se propuso abordar los desafíos de escalabilidad que enfrentan redes como Bitcoin y Ethereum.

El principal diferenciador de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite organizar las transacciones antes de ser validadas, aumentando significativamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, Solana puede gestionar miles, destacándose por su eficiencia.

En 2020, Solana lanzó su red principal, posicionándose como una de las blockchains más rápidas y económicas. Estas características la hicieron especialmente atractiva para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas, como plataformas DeFi y proyectos de NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos accesibles. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más adoptada, Solana ofrece una alternativa viable para aquellos que priorizan escalabilidad y rapidez en sus proyectos.

Sin embargo, Solana no ha estado exenta de problemas, enfrentando interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, el equipo y la comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se posiciona como una de las blockchains más prometedoras, logrando equilibrar velocidad, eficiencia y costos bajos, y consolidándose como una seria competidora frente a Ethereum.