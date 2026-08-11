La billetera virtual lanzó un sorteo que premia con $20 millones a quienes empiecen a cobrar su prestación ANSES por Mercado Pago durante el mes de agosto

Además del premio de $20 millones, la billetera ofrece cobro anticipado y rendimiento anual del 17,7%.

Mercado Pago sortea $20.000.000 en agosto de 2026 para quienes cobren prestaciones ANSES por su billetera.

Mercado Pago sortea $20.000.000 entre quienes empiecen a cobrar una prestación de ANSES a través de la billetera virtual en agosto.

La promoción, denominada "Cobra ANSES en Mercado Pago y gana", está vigente durante todo agosto y apunta a sumar beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones que todavía reciben sus haberes en una cuenta bancaria.

Es parte de la apuesta de la billetera de Mercado Libre para posicionarse como el principal medio de cobro de las prestaciones que paga el organismo.

Sorteo Mercado Pago ANSES: premio y fechas

El sorteo contempla una acreditación de $20.000.000 en la cuenta del ganador. El período para participar se extiende del 1 al 31 de agosto y el trámite de cambio de boca de pago debe completarse antes del cierre del mes.

Cabe aclarar, sin embargo, que la promoción no rige en todo el país. Según las bases y condiciones, quedan afuera los residentes de siete jurisdicciones: Salta, Mendoza, Río Negro, Chubut, Neuquén, Jujuy y Tierra del Fuego. En el resto del territorio, cualquier beneficiario de ANSES que hoy no cobre por Mercado Pago puede sumarse si cumple los requisitos.

Qué prestaciones ANSES se pueden cobrar por Mercado Pago

La billetera admite el cobro de un amplio listado de prestaciones sociales y programas nacionales. Entre las que habilitan la participación en el sorteo figuran:

Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares

Programa Alimentar, Voucher Educativo y Beca Progresar

Prestación por Desempleo y Refuerzo Ingreso

Programa Ingreso Social con Trabajo e Ingreso Familiar de Emergencia

Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia

Programa de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Interfamiliar

Pago Único por Nacimiento, Matrimonio o Adopción

Para el alta se pide estar en el padrón de titulares de ANSES, contar con una cuenta personal en Mercado Pago y tener cumplidas las validaciones de identidad.

Tras solicitar el cambio, pueden pasar hasta 60 días hasta que el haber empiece a caer en la billetera; durante ese lapso, el beneficiario sigue cobrando en la boca de pago anterior.

Cómo participar del sorteo de $20.000.000 paso a paso

Para participar del sorteo de $20.000.000 hay que dar de alta la billetera como medio de cobro y confirmar la inscripción en la app:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

con CUIL y Clave de la Seguridad Social En "Cobros", entrar a "Elegir medio de cobro Asignaciones y programas"

Seleccionar "Billetera virtual o banco digital" y elegir Mercado Pago

y elegir Mercado Pago En la app, ir a "Beneficios", buscar el sorteo y presionar "Quiero participar"

Los requisitos que fija la promoción son tener 13 años o más, residir en una provincia habilitada y no estar cobrando una prestación de ANSES por Mercado Pago antes de participar del sorteo.

Además, cobrar por Mercado Pago ofrece otras ventajas: acreditación un día antes de la fecha oficial de ANSES, rendimiento del 17,7% anual sobre el saldo mientras no se usa, cuotas sin tarjeta, préstamos personales, extracciones gratis en cajeros y más de 15.000 comercios adheridos, y 15% de descuento pagando con QR en Carrefour los sábados y domingos.