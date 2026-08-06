El acceso a datos de contacto otorgados en compras online está en la mira por el uso indebido para reclamos extrajudiciales y presión telefónica

La Justicia investiga el potencial uso indebido de datos entre plataformas del mismo grupo, violando la protección de privacidad.

La víctima asegura que contactaron 6 veces/día a su jefa, usando un número de teléfono que había aportado para una entrega del ecommerce

Denuncian que Mercado Pago aportó de contacto de Mercado Libre a una empresa de cobranzas

Un usuario de Mercado Pago denunció que, con solo cuatro días de atraso en el pago mínimo de su tarjeta, comenzó a recibir notificaciones de que la plataforma estaba contactando a su jefa. No una vez. Seis veces por día.

El caso circuló esta semana en redes sociales y rápidamente escaló porque muchos usuarios reconocieron situaciones similares.

El usuario aseveró que cuando reclamó a la empresa, la respuesta fue que los términos y condiciones autorizaban ese contacto porque el dato fue cedido por el propio usuario.

Pero al investigar de dónde venía ese número, el deudor descubrió algo que nadie esperaba y es que su jefa no estaba en ninguna lista de contactos de su cuenta de Mercado Pago.

El número lo había puesto una vez, en Mercado Libre, como persona de contacto para recibir un paquete en la oficina. Un dato cedido para la recepción de una encomienda que, denunció el damnificado, fue reutilizado por otra plataforma del mismo grupo para reclamar a esa persona una deuda que nada tiene que ver con ella.

El caso está en manos de la Justicia.

El vacío legal que Mercado Pago aprovechó y la Justicia ahora investiga

El marco legal sobre cobranza en la Argentina es claro, aunque poco conocido por los deudores.

Julio López, periodista y especialista en ciberseguridad, explica que "cuando vos sos una entidad y querés apurar el cobro de una cuota, podés solo contactar al deudor o a un tercero, sin mencionar que sos una central de cobros ni nada que pueda precipitar que vos estás con algún problema financiero; eso es lo que dice la ley".

En la Ciudad de Buenos Aires, la normativa permite contactar a un tercero únicamente si no se pudo contactar al deudor, y exclusivamente para pedirle que se comunique con el deudor, sin mencionar que se trata de una cobranza. No para hostigar con seis llamadas diarias ni presionar a un empleador.

El segundo problema es más estructural y más grave. Se trata del potencial uso cruzado de datos entre plataformas del mismo grupo.

López analiza que se trata de la verdadera novedad del caso: "Mercado Pago ya se había animado a usar datos de otro producto de ellos, que es Mercado Libre. Eso es lo que nos causó asombro a todos".

El principio básico de la legislación de protección de datos en la Argentina establece que los datos cedidos por un usuario deben usarse exclusivamente para el fin para el que fueron entregados. Un número de teléfono dado para recibir un paquete no puede transformarse en un instrumento de cobranza.

Estudios de cobranza y el uso de datos

El caso de Mercado Pago expuso una práctica que en el mundo de las finanzas informales existe hace años pero que rara vez llega a la luz pública de esta manera.

López describe cómo funciona el mecanismo cuando una empresa externaliza su cartera de cobranzas: "Vos sos una empresa que querés recuperar mora y le das a un estudio quiénes son tus deudores".

Y agrega: "Es un estudio de cobranzas oscuro que le vende el servicio de recupero de mora con bases de datos enriquecidas. ¿Qué significa eso? Que tienen, por el robo de otros datos, información de quiénes son tus contactos".

La lógica del esquema es perversa pero efectiva para quien lo usa. La empresa que dio el crédito cede la cartera y se lava las manos sobre los métodos del estudio.

El estudio, que ya sabe que puede ser sancionado, usa datos obtenidos irregularmente para hostigar al círculo completo del deudor (familia, trabajo, vecinos) porque el costo de esa infracción es menor al beneficio del recupero.

En este caso, Mercado Pago presutamente usó los datos de otra plataforma propia. Eso es lo que haría el caso jurídicamente más limpio para la denuncia del afectado. Es decir, no hay un tercero detrás al que señalar.

Cómo defenderte si ya te están hostigando por una deuda

Con casi 7 millones de personas en mora y la deuda de tarjeta como uno de los principales focos del problema, las prácticas de cobranza abusiva posiblemente puedan multiplicarse en los próximos meses. Saber cuáles son los límites legales es la primera línea de defensa.

Si una empresa de cobranza contacta al deudor o a su entorno, las prohibiciones son claras:

No pueden mencionar que sos deudor ante terceros

No pueden presentarse como estudios de cobranza ante personas ajenas a la deuda

No pueden ir a tu lugar de trabajo a reclamarte

No pueden hostigar a familiares o contactos laborales

Si el hostigamiento ya ocurrió, el camino es la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Defensa al Consumidor de la jurisdicción correspondiente, y (en casos de uso indebido de datos personales) ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Lo que el caso de Mercado Pago deja en claro es que la protección de datos no empieza cuando la empresa viola la ley: empieza cuando el usuario decide qué datos cede, para qué fin y en qué condiciones.

El número de contacto que pusiste para recibir un paquete puede terminar siendo el número al que llamen seis veces por día cuando tenés cuatro días de atraso. Eso no debería sorprender a nadie a partir de ahora.