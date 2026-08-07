En un escenario donde los delincuentes perfeccionan engaños, el experto en tecnología Julio López detalla cómo actuar en las primeras horas. Los detalles

Solo se recupera el 5% de los fondos, ya que la conversión a criptomonedas por billeteras descentraliza y dificulta su trazabilidad.

Julio López propone denunciar rápido a bancos o billeteras y luego a la justicia para congelar fondos de las cuentas mula.

Expertos recomiendan un protocolo de emergencia ante ciberdelitos financieros en Argentina; la inmediatez es clave para evitar pérdidas patrimoniales.

La sofisticación de los ciberdelitos en la Argentina alcanzó un punto crítico. La proliferación de maniobras como los falsos correos y mensajes de liquidación del Telepase -donde los estafadores aprovechan que miles de usuarios tienen el servicio adherido al débito automático de billeteras como Mercado Pago o a tarjetas de crédito bancarias- volvió a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de las cuentas y la velocidad de reacción que exige cada episodio.

Frente a la desinformación y los procedimientos erróneos que circulan tras sufrir un ataque cibernético, los especialistas remarcan que la inmediatez en las primeras horas es la única barrera para evitar la pérdida total del patrimonio.

En este contexto, el experto en tecnología y ciberseguridad Julio López expuso un protocolo de emergencia claro y directo para actuar sin perder tiempo ni dinero cuando se registra un fraude que involucra a entidades financieras o fintechs.

Paso 1: Denuncia inmediata al banco o billetera digital

"Lo primero es realizar la denuncia ante el banco o la billetera virtual. Obligatoriamente, las entidades deben contar con un sistema de atención al cliente disponible las 24 horas", explica el experto.

El sentido fundamental de este primer contacto no es solo asentar la queja, sino activar los mecanismos de bloqueo interbancario: la entidad emisora debe comunicarse de forma automática con la entidad receptora para solicitar la "reserva de saldo por fraude".

Al mismo tiempo, mediante este reporte, el sistema financiero emite una alerta preventiva que identifica a la cuenta destino como una posible "cuenta mula" (utilizada por las organizaciones criminales para triangular dinero robado), impidiendo que los ciberdelincuentes continúen moviendo el capital a otras plataformas.

Paso 2: Exposición policial o judicial para congelar los fondos

Una vez realizado el reclamo telefónico o digital con la entidad financiera, el segundo escalón exige formalizar la causa en el ámbito de la justicia.

"Hay que hacer la denuncia en la Policía (en cualquier comisaría) o en la Fiscalía y adjuntarla de inmediato al reclamo abierto en el banco o la billetera", enfatiza López.

La presentación de la copia judicial ante la entidad es el requisito legal que confirma de manera oficial que la cuenta receptora actúa como "mula".

Este paso resulta decisivo: al constatar la denuncia penal, las entidades congelan la operatividad de la cuenta de destino y detienen futuras transferencias hacia ella.

De esta manera, con el saldo inmovilizado y el titular de la cuenta mula identificado, la fiscalía interviniente cuenta con un "tiempo lógico" para redactar el escrito judicial que ordena la devolución de los fondos a la víctima.

La grieta del sistema: por qué solo se recupera el 5% de los fondos

A pesar de que los bancos y las fintechs han comenzado a implementar murallas de contención mediante Inteligencia Artificial para monitorear patrones de conducta sospechosos en tiempo real, la efectividad del recupero del dinero sigue siendo desalentadora.

El propio especialista advierte sobre las limitaciones estructurales que enfrentan las víctimas y la justicia a la hora de restituir el capital, señalando a los vacíos operativos del ecosistema como el principal cuello de botella.

"Aún así, solo el 5% de los fondos se recupera", alerta y sentencia cuál es el motivo central de esa tasa tan baja: "Esto ocurre por culpa de las billeteras que transforman el dinero ilícito en criptomonedas sin ningún tipo de restricción".

Una vez que el capital pasa de la cuenta mula hacia activos digitales descentralizados, la trazabilidad del dinero se vuelve extremadamente compleja para los fiscales, haciendo ineficaz cualquier medida cautelar posterior.

A esta brecha tecnológica se le suma, según la visión del experto, una falla en la coordinación de las autoridades: "Siento a veces que hay gente del Ministerio Público, fiscales, policía y justicia cuyo interés por mostrarse atenta contra el fin final", concluye López, remarcando que la sobreexposición mediática o burocrática de los procedimientos muchas veces obstaculiza la rapidez necesaria para recuperar el dinero antes de que sea convertido en criptoactivos.

Fuente: X / @julitolopez

La prevención activa como primera defensa

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