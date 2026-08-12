Los pagos con QR rompen récords en Argentina y los ataques de quishing crecieron un 146%. Cómo usar funciones nativas del celular para escanear sin riesgos

Escanea códigos QR con la cámara nativa de iPhone y Android; evita apps de terceros por seguridad.

Todos los celulares modernos traen funciones nativas para escanear códigos QR sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros. La cámara del iPhone y del Android ya incluye una herramienta para leer esos cuadrados pixelados que hoy son parte de la vida cotidiana, desde el menú del restaurante hasta el pago en el kiosco de la esquina.

El dato no es menor en Argentina, donde los pagos con QR viven un boom histórico. Según el Banco Central, en junio de 2026 se realizaron 108,2 millones de pagos con QR, un récord absoluto con una suba del 75,4% interanual por un total de $2,6 billones.

En paralelo, las extracciones en cajeros automáticos se desplomaron un 55,8% en dos años: hoy se hacen 18 pagos digitales por cada retiro en efectivo, contra apenas 2 en 2019.

Con semejante volumen de escaneos diarios, saber usar la función correcta no solo ahorra espacio en el celular: también reduce riesgos de seguridad.

Cómo escanear un código QR en iPhone y Android

Escanear un código QR con la cámara del celular es tan simple como sacar una foto.

En iPhone alcanza con abrir la aplicación Cámara, apuntar al código y tocar la notificación que aparece en pantalla para acceder al enlace. No hay que presionar ningún botón adicional.

En Android, el procedimiento es idéntico: abrir Cámara, enfocar el QR y seguir la notificación. Si el celular no lo reconoce automáticamente, hay que ir a Configuración y habilitar el escaneo de códigos QR.

Los Samsung ofrecen la misma función desde su cámara nativa, pero suman dos alternativas: Bixby Vision, el asistente visual del fabricante, y Samsung Internet.

Además, en la mayoría de los equipos Android está disponible Google Lens, que funciona como escáner de QR y también identifica objetos, traduce textos y más.

Por qué no conviene descargar apps para leer códigos QR

Las aplicaciones de escaneo de códigos QR de terceros son uno de los principales vehículos de distribución de malware. Los ciberdelincuentes ocultan código malicioso en estas apps aparentemente útiles para robar datos personales, credenciales bancarias o tomar el control del dispositivo.

El fenómeno tiene nombre: quishing, la combinación de QR y phishing. Según un análisis de Microsoft del primer trimestre de 2026, el uso de códigos QR como vector de ataque fue uno de los de mayor crecimiento, con un salto del 146% interanual. A nivel global, el quishing ya representó el 12% de todos los ataques de phishing en 2025, contra apenas 0,8% en 2021.

En la Argentina, el Ministerio Público Fiscal porteño recibió cerca de 1.300 denuncias por ciberfraudes en el primer semestre de 2026, más de 200 por mes.

Entre las maniobras más frecuentes aparecen el acceso a billeteras virtuales y la sustracción de datos de tarjetas mediante QR manipulados, como stickers falsos pegados sobre el código original de un comercio.

Usar las funciones nativas del celular elimina un eslabón de la cadena de riesgo. Sin apps de terceros, no hay puerta de entrada para software malicioso disfrazado de escáner.

Cómo conectarse al WiFi con código QR y dónde se guardan en el celular

Los routers suelen incluir en la parte trasera un código QR que permite la conexión automática a la red WiFi. Al escanearlo con la cámara del celular, el equipo solicita confirmación para conectarse. En iPhone aparece una ventana emergente directamente sobre la imagen de la cámara.

Para guardar un código QR en Android, hay dos opciones: realizar una captura de pantalla con el botón de encendido junto con el de bajar volumen, o descargar directamente la imagen del código desde el navegador. En ambos casos queda almacenado en la galería del dispositivo.

En un país donde 8 de cada 10 personas ya adoptaron los pagos digitales, según un estudio de Mastercard de 2026, y donde cada argentino posee en promedio 8 cuentas entre CBU y CVU, el código QR dejó de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en infraestructura de la vida diaria.

Saber que el celular ya trae todo lo necesario para usarlo, sin descargas innecesarias, es el primer paso para aprovecharlo de forma segura.