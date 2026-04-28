El dólar MEP y el dólar CCL ajustaron posiciones. El dólar tarjeta y el dólar mayorista también pusieron un freno y cerraron con signo negativo

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.425,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) cedió $3,57 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.437,04.

Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,41% y se ofrece a $1.499,67.

"Tras el reacomodamiento de las últimas ruedas, a partir de una mayor demanda privada y ayer el fixing del 'dollar-linked', hoy el dolar mayorista afloja y vuelve a acercarse hacia los $1.400", explica a iProUP el economista Gustavo Ber.

Y agrega: "Las miradas en esta período del 'trimestre de oro' se posan en el ritmo de compras del BCRA, y que se puedan además traducir en una acumulación reservas".

El dólar blue se consigue hoy a $1.425 en el microcentro porteño

El dólar blue baja $5: qué pasó con los "otros" dólares

El dólar MEP retrocedió $12,61, a $1.449,12.

El dólar contado con liquidación (CCL) se contrajo $10,41, a $1.507,67.