Wall Street sigue mirando a la Argentina: Bank of América sobrepondera acciones locales y apuesta por las reformas del Gobierno tras las legislativas

Bank of America redobló su confianza en la Argentina. En su última actualización de estrategia para América Latina, el gigante financiero estadounidense ratificó su recomendación de sobreponderar acciones argentinas.

La decisión se sostiene en una mirada optimista sobre el rumbo de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno Nacional tras las elecciones legislativas.

Para BofA, el proceso de transformación que atraviesa la Argentina justifica mantener la apuesta, incluso en un mercado que todavía arrastra desafíos importantes.

Los obstáculos que aún pesan sobre el mercado argentino

¿Cuáles son esos desafíos? El propio informe los enumera: la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas, una inflación que sigue siendo elevada, un tipo de cambio bajo presión y controles de capital que continúan vigentes. Aun así, el banco considera que el potencial de las acciones locales compensa esos riesgos.

Dentro de su cartera regional, BofA incluyó dos papeles argentinos: Banco Macro (BMA) con una participación del 3% y Central Puerto (CEPU) con otro 3%.

Son las únicas dos posiciones del país en un portafolio dominado por acciones brasileñas, lo que refuerza el carácter selectivo de la apuesta.

Brasil lidera el portafolio con proyecciones al alza

El banco no realizó modificaciones en la composición general de su portafolio, pero sí actualizó proyecciones clave.

Una de las más relevantes tiene que ver con Brasil: elevó su objetivo para el Ibovespa a 210.000 puntos hacia fin de año (antes apuntaba a 180.000), lo que representa un potencial de suba del 7% desde los niveles actuales.

La mejora en la estimación brasileña responde a un escenario de estabilidad combinada con desescalada global. BofA proyecta que la tasa Selic cerrará 2026 en 13,25% y bajará a 12,50% en 2027, mientras que las ganancias corporativas en sectores domésticos podrían crecer 27% este año y 20% el próximo.

Sin embargo, el banco aclara que las acciones brasileñas ya no están baratas. En lo que va del año, el Ibovespa acumula un alza del 21%, aunque buena parte de ese rally estuvo concentrado en compañías petroleras, que explicaron cerca de un tercio de la suba total del índice.

México en el medio: ni optimismo ni pesimismo

Para México, la postura es de neutralidad. El equilibrio entre las oportunidades ligadas al T-MEC y los riesgos derivados de una economía más débil y la incertidumbre por reformas constitucionales explica esa decisión.

Un dato: BofA considera que un escenario de tasas más bajas en Estados Unidos podría beneficiar al sector inmobiliario mexicano, con Vesta y Funo como nombres destacados.

En el resto de la región, el panorama es mixto. Chile y Colombia quedaron fuera del portafolio (por valuaciones poco atractivas y desaceleración económica, respectivamente), mientras que Perú mantiene una subponderación pese a que el banco rescata la solidez de sus fundamentos macro. La exposición peruana se canaliza a través de una posición en IFS.

A nivel general, el informe destaca que las acciones latinoamericanas siguieron recibiendo flujos de capital aun en un contexto de tensión internacional, indicó Bloomberg Línea.

BofA plantea que una desescalada geopolítica podría profundizar esa tendencia, con menores presiones inflacionarias y más espacio para que los bancos centrales recorten tasas.

La cartera completa de Bank of America para Argentina y la región

La cartera latinoamericana completa de BofA quedó conformada así: