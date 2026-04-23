El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas positivas

El dólar blue (o informal) sube $5 y se consigue a $1.415,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) ganó $15,57 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.412,88.

Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,69% y se ofrece a $1.472,63.

"El mercado cambiario se mantuvo sin grandes sobresaltos, con leves movimientos al alza en los dólares financieros", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "En términos interanuales, todas las cotizaciones siguen mostrando caídas en términos reales".

"La brecha se mantiene contenida, en un contexto donde la estabilidad cambiaria sigue siendo el principal objetivo del Gobierno, aunque con crecientes dudas del mercado sobre la sostenibilidad del esquema en el mediano plazo", remarca.

El dólar blue se consigue hoy a $1.415 en el microcentro porteño

El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares

"El MEP y el CCL avanzaron marginalmente, ubicándose en torno a los $1.425 y $1.482 respectivamente, mientras que el dólar oficial mostró una suba acotada", apunta Trovato.

"En contraste, el mayorista continúa con una leve tendencia bajista en el mes, reflejando la fuerte intervención y el esquema de ancla cambiaria", completa.

El dólar MEP avanzó $5,90, a $1.424,40.

El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $12,16, a $1.482,05.