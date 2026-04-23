La compañía proyecta un gasto récord para reforzar centros de datos y capacidad de cómputo, en una apuesta clave por la nueva era de la IA

Google, el gigante global de internet, anticipó que podría elevar su gasto anual hasta los u$s185.000 millones con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en inteligencia artificial.

El anuncio fue vinculado directamente por su CEO, Sundar Pichai, con el avance hacia lo que definió como la era de la IA agéntica.

La compañía busca consolidar su infraestructura en un contexto de creciente competencia entre gigantes tecnológicos por liderar el desarrollo de modelos avanzados.

En este escenario, el foco está puesto en ampliar centros de datos, capacidad de cómputo y herramientas que permitan escalar servicios basados en inteligencia artificial.

Google apuesta fuerte a la IA con un plan de inversión millonario

La magnitud de la inversión refleja su estrategia para no quedar rezagada frente a otras empresas que también están acelerando sus desembolsos.

La inteligencia artificial agéntica representa una evolución respecto de los sistemas actuales, ya que busca desarrollar soluciones capaces de ejecutar tareas de forma más autónoma. A diferencia de los asistentes tradicionales, estos sistemas pueden:

Encadenar acciones

Tomar decisiones dentro de ciertos límites

Completar procesos con menor intervención humana

Sin embargo, ese salto tecnológico exige una base mucho más robusta en términos de infraestructura y recursos computacionales. Por eso, una parte significativa del gasto se destinaría a:

Servidores

Chips especializados

Redes de alta velocidad

Sistemas de enfriamiento para centros de datos

Además, esta inversión no solo impacta en sus productos, sino también en su negocio de servicios en la nube, donde empresas de todo el mundo demandan capacidad para operar modelos de IA.

Desde el mercado, este tipo de decisiones suele interpretarse como una señal de fuerte convicción estratégica, pero también como respuesta a la presión competitiva del sector.