El presidente participará del evento que reunirá a ministros, gobernadores y empresarios para debatir el rumbo económico, inversiones y desafíos del país

La 13° edición de Expo EFI se realizará los próximos 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), con la presencia confirmada del presidente Javier Milei y destacados funcionarios del Gobierno nacional.

El encuentro volverá a posicionarse como uno de los principales espacios de debate económico del país, con la participación:

Ministros

Gobernadores

Referentes del sector privado

En esta edición, Expo EFI buscará abordar los desafíos actuales de la economía argentina, así como también analizar oportunidades de crecimiento en un contexto internacional cambiante.

El evento es organizado por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, y contará con una agenda que combina conferencias, paneles y espacios de networking.

Dentro de la programación se destaca el Congreso Económico Argentino (CEA), considerado el núcleo conceptual de la exposición.

Este congreso será el único espacio con acceso pago y concentrará los principales debates sobre la coyuntura económica, las perspectivas de mediano plazo y las dinámicas de los mercados financieros.

Javier Milei vuelve a participar de la Expo EFI en 2026, tras hacer lo propio el año pasado

Llega una nueva Exo EFI: 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones

Entre los temas a tratar figuran el programa económico del Gobierno, las estrategias de inversión, la evolución de las finanzas y el impacto del escenario global.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también estará presente junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, quienes expondrán sobre la política monetaria y fiscal.

Asimismo, participarán funcionarios como Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, en paneles vinculados a reformas estructurales y financiamiento.

El sector privado estará representado por figuras empresariales como:

Nicolás Aguzin

Alfonso Prat-Gay

Marina Dal Poggetto

Emanuel Álvarez Agis

Desde la organización, Esteban Domecq destacó que el Congreso Económico Argentino 2026 será un ámbito clave para evaluar el proceso de estabilización en marcha, analizar riesgos pendientes y discutir un modelo de crecimiento sostenible para el país.

En este contexto, la Expo EFI 2026 se perfila como un punto de encuentro clave para el intercambio de ideas y la construcción de consensos entre el sector público y privado.

El evento llega en un momento decisivo para la economía argentina, donde las definiciones de política económica y las señales al mercado serán determinantes para el rumbo de los próximos años.