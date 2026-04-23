La empresa de Elon Musk superó las expectativas de los analistas con un beneficio por acción ajustado de u$s0,41, frente a los u$s0,37 previstos

Tesla, la compañía automotriz perteneciente a Elon Musk, presentó resultados mejores a lo esperado en el primer trimestre de 2026, con ingresos de u$s22.387 millones y un beneficio neto de u$s477 millones, pero sus acciones cayeron más de 3% en Wall Street.

Tesla superó las expectativas de los analistas con un beneficio por acción ajustado de u$s0,41, frente a los u$s0,37 previstos.

Sin embargo, los ingresos fueron menores a lo esperado y el negocio automotor mostró debilidad por la competencia china y la caída en entregas. Además, el anuncio de un plan de gasto de capital superior a u$s25.000 millones tampoco le favoreció.

La empresa reportó 358.023 vehículos despachados, por debajo de las 372.160 unidades estimadas. A pesar de los avances en inteligencia artificial, robotaxis y robótica, el mercado castigó la acción, que cerró en u$s374,94, acumulando una baja cercana al 20% desde diciembre.

Tesla supera expectativas pero sus acciones caen: cómo invertir desde Argentina

Para los inversores argentinos, existen alternativas concretas para acceder a la compañía a través de CEDEARs que ofrecen brokers locales y otras plataformas internacionales.

Los inversores locales cuentan con varias vías para acceder a Tesla:

CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos): Cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y permiten invertir en Tesla en pesos, con cobertura cambiaria implícita. Cada CEDEAR representa una fracción de acción de Tesla y se puede operar a través de cualquier bróker local habilitado

Brokers argentinos con acceso internacional: plataformas como IOL, Balanz o Bull Market ofrecen la posibilidad de operar CEDEARs y, en algunos casos, acciones directamente en el exterior mediante cuentas globales

Plataformas internacionales: abrir una cuenta en brokers como Interactive Brokers o eToro permite comprar acciones de Tesla en el Nasdaq, aunque requiere transferencias en dólares y cumplir con regulaciones de ARCA

Fondos comunes de inversión y ETFs: Algunos fondos locales incluyen CEDEARs de Tesla en sus carteras, lo que brinda exposición indirecta con menor riesgo y diversificación

Los argentinos ya pueden invertir en Tesla a través de CEDEARs

Invertir en Tesla implica evaluar tanto la volatilidad del sector innovador como la exposición cambiaria. Los CEDEARs ofrecen cobertura frente al dólar contado con liquidación, lo que los convierte en una herramienta atractiva en un contexto de alta inflación y restricciones cambiarias.

Sin embargo, la acción de Tesla muestra una tendencia bajista en el corto plazo, factor que exige a cualquier inversor cautela y horizonte de inversión de mediano a largo plazo.