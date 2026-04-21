La probabilidad de una recesión ronda entre el 20% y el 30%, aunque podría dispararse abruptamente por la reacción de los mercados a las redes sociales

David Solomon, CEO de Goldman Sachs, advirtió que el riesgo de recesión en los Estados Unidos está "a solo un tuit de distancia", en referencia a la volatilidad que generan los mensajes del presidente Donald Trump sobre la guerra con Irán.

Según el ejecutivo, la probabilidad de una recesión ronda entre 20% y 30% en 2026, aunque alertó que podría dispararse abruptamente por la reacción de los mercados a las redes sociales.

Solomon explicó que la economía estadounidense se encuentra en un momento de relativa estabilidad, pero que esa calma es frágil.

"Un mayor o menor riesgo de desaceleración económica puede estar a solo un tuit de distancia", explicó , en una entrevista en el Paley Center for Media en Manhattan y subrayó que la política exterior y las tensiones con Irán tienen un impacto inmediato en los mercados financieros.

El comentario del CEO de Goldman Sachs refleja cómo las redes sociales se convirtieron en un factor determinante para la economía global.

Los mensajes del presidente Trump sobre la guerra con Irán generaron picos de volatilidad en los mercados que afectaron a índices bursátiles e, incluso, a los precios del petróleo.

David Solomon, CEO de Goldman Sachs

Por qué EE.UU. está "a un solo tuit" de la recesión, según Goldman Sachs

En este contexto, Solomon opinó que un solo tuit puede "modificar las expectativas de los inversores y alterar las proyecciones de crecimiento".

Los economistas de Goldman Sachs estiman que la probabilidad de una recesión en los Estados Unidos es cada vez más latente.

Aunque se trata de un nivel relativamente bajo, la advertencia de Solomon apunta a que este porcentaje podría variar rápidamente según la evolución del conflicto en Medio Oriente y la manera en que la administración estadounidense comunique sus decisiones.

La economía de los Estados Unidos mostró resiliencia en los últimos meses, con un mercado laboral sólido y un consumo interno estable.

Sin embargo, la incertidumbre geopolítica y la dependencia de la comunicación presidencial en redes sociales generan un escenario de vulnerabilidad.

El consenso generalizado en el mundo empresario del país es que, más allá de los fundamentos económicos, la percepción de riesgo puede desencadenar movimientos bruscos en los mercados y acelerar una desaceleración.