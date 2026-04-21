El reporte financiero trimestral impulsó a la firma estadounidense a máximos históricos y generó optimismo entre inversores. Cómo entrar desde Argentina

En una jornada marcada por la solidez de los balances corporativos, UnitedHealth Group ($UNH) se consolidó como una de las grandes ganadoras en Wall Street.

La mayor aseguradora de salud del mundo presentó los resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, superando holgadamente las estimaciones del consenso de expertos y disparando el valor de su acción más de un 7%.

La compañía, que actualmente atiende a más de 49 millones de consumidores, reportó ingresos por u$s111.700 millones, cifra que se ubicó por encima de los u$s109.200 millones esperados por el mercado.

Asimismo, el Beneficio por Acción (BPA) alcanzó los u$s7,23, frente a la estimación previa de u$s6,57.

Un rendimiento que supera a los índices

El desempeño de UnitedHealth ha comenzado a destacarse no solo por sus números operativos, sino por su rendimiento relativo frente al resto del mercado.

En lo que va del año, la acción acumula un rendimiento del 24%, superando ampliamente el avance del 13% del S&P 500 ($SPY) y el 15% del Nasdaq ($QQQ).

Este impulso se vio reforzado por dos anuncios clave para los inversores:

Guía para el Año Fiscal 26: La empresa elevó su proyección de BPA a u$s28,25 (frente a los u$s27,75 estimados inicialmente)

Recompra de acciones: Se autorizó un programa por u$s2.000 millones que se completará hacia finales del segundo trimestre de este año, una señal de confianza de la directiva en el valor de la compañía

Cómo invertir desde Argentina vía CEDEAR

Para el ahorrista local, la forma de capturar este crecimiento es a través de los CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos).

Según datos de Balanz, el precio del certificado de UnitedHealth se ubica en torno a los $14.370 (o u$s10,10), operando con un ratio de conversión de 1 Valor Nominal (acción de EE.UU.) por 33 CEDEAR.

Para operar este activo, el proceso es simple:

Abrir una cuenta de inversión: Se realiza a través de una ALyC (agente de bolsa) local

Transferir fondos: Se pueden comprar tanto en pesos como en dólares

Buscar el ticker: Se debe buscar bajo el símbolo UNH

Una advertencia necesaria

Si bien los resultados de UnitedHealth son robustos y su ratio de atención médica (83,9%) demuestra eficiencia operativa, es fundamental recordar que los CEDEAR son instrumentos de renta variable.

A diferencia de un bono o un plazo fijo, estos activos están sujetos a la volatilidad propia del mercado bursátil y a las variaciones del tipo de cambio (CCL). Los precios pueden fluctuar de manera significativa ante cambios en el contexto macroeconómico o regulatorio del sector salud en Estados Unidos, por lo que se recomienda que formen parte de una cartera diversificada y acorde al perfil de riesgo de cada inversor.