La primera operación de ECHEQ en dólares avalado en el MAV abre un nuevo capítulo para el financiamiento corporativo en Argentina. Los detalles

BIND llevó adelante la primera operación de descuento de ECHEQ en dólares avalado dentro del Mercado Argentino de Valores, en una transacción desarrollada íntegramente a través de su propio ecosistema financiero.

La operatoria se apoyó en un ECHEQ en dólares emitido por BIND Banco, con respaldo de BIND Garantías SGR y posterior negociación en el MAV mediante la participación de BIND Inversiones.

De esta forma, el grupo logró articular una integración total entre sus distintas unidades, cubriendo emisión, garantía y negociación dentro de una misma estructura operativa en el mercado de capitales argentino.

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