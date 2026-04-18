La primera operación de ECHEQ en dólares avalado en el MAV abre un nuevo capítulo para el financiamiento corporativo en Argentina. Los detalles
18.04.2026 • 09:41hs • Pagos empresariales
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La fintech BIND concreta la primera operación de ECHEQ en dólares avalado en la Bolsa y abre el crédito corporativo
BIND llevó adelante la primera operación de descuento de ECHEQ en dólares avalado dentro del Mercado Argentino de Valores, en una transacción desarrollada íntegramente a través de su propio ecosistema financiero.
La operatoria se apoyó en un ECHEQ en dólares emitido por BIND Banco, con respaldo de BIND Garantías SGR y posterior negociación en el MAV mediante la participación de BIND Inversiones.
De esta forma, el grupo logró articular una integración total entre sus distintas unidades, cubriendo emisión, garantía y negociación dentro de una misma estructura operativa en el mercado de capitales argentino.
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