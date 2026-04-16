La investigación sostiene que la empresa ofrecía inversiones con garantías duplicadas mientras ocultaba su situación de insolvencia

La Justicia de Córdoba avanzó en la causa contra la fintech Wenance y pidió llevar a juicio a su CEO, Alejandro Muszak, junto a otros tres directivos acusados de presuntas estafas a inversores.

El fiscal de Delitos Complejos Nº1, Enrique Gavier, solicitó la elevación a juicio tras reunir pruebas que apuntan a un esquema de captación de fondos basado en garantías que habrían sido utilizadas más de una vez.

Muszak, señalado como el principal responsable, continuará detenido mientras la causa avanza hacia la instancia de juicio oral.

La investigación sostiene que la empresa ofrecía inversiones supuestamente respaldadas por carteras de préstamos, aunque en realidad ocultaba una situación financiera crítica.

Según el expediente, se registraron 90 hechos de presunta estafa que afectaron a inversores de Córdoba.

Entre los damnificados hay pequeños ahorristas, familias y personas que destinaron indemnizaciones laborales o dinero obtenido por la venta de bienes.

Alejandro Muszak, CEO de Wenance, fue llevado nuevamente ante la Justicia

Caso Wenance: ¿quiénes son los imputados?

La acusación ubica a Muszak como el presunto organizador de las maniobras y responsable de las decisiones clave dentro de la compañía.

También fueron imputados otros integrantes del directorio, quienes habrían tenido distintos roles dentro de la operatoria:

Paola Vallone

Pedro Viggiano

Rodolfo García

De acuerdo con la fiscalía, uno de los mecanismos centrales del esquema era ofrecer el mismo paquete de préstamos como garantía a distintos inversores.

Cuando la empresa dejó de cumplir con los pagos en 2023, los clientes descubrieron que los activos prometidos no existían o estaban comprometidos con múltiples personas.

El conflicto se agravó cuando las oficinas de la firma en Córdoba cerraron sin previo aviso, dejando a los inversores sin respuestas ni acceso a su dinero.

Además de esta causa, la Justicia federal también investiga posibles delitos como asociación ilícita y lavado de activos vinculados a la operatoria de la fintech.