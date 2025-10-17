El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron sus rachas positivas
17.10.2025 • 15:15hs • Economía
El dólar blue se toma un respiro en $1.475 y los financieros concluyeron la semana en alza
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.475,00 en el microcentro porteño.
Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto salta 3,13% y se ofrece a $1.511,49.
El dólar oficial (o minorista) avanzó 2,6% respecto al cierre de ayer y concluyó la rueda cotizado a $1.480,00.
"Finaliza una semana desopilante, donde los dos billones que no se renovaron de Lecaps corrieron a Tesoro Americano", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y adelanta: "La semana que viene será muy complicada; las ventas se van a incrementar y la razón es clara, si gana (Javier) Milei el 26 de octubre los bonos pueden rebotar entre 10% y 15% pero si pierde no tendrían piso".
"El mercado esta exigiendo una cambio de regimen cambiario. Tarde o temprano, a lo hace el Gobierno, o el mercado por las malas", remarca.
El dólar blue se consigue hoy a $1.475 en el microcentro porteño
El dólar blue se toma un respiro: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ganó 3,2%, hasta $1.522,01.
El dólar contado con liquidación (CCL) creció 3,2%, a $1.540,21.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, se apreció 3,1%, hasta $1.917,50.
El dólar mayorista ascendió 3,6%, hasta los $1.455,00.