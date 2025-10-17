Con una merma del 3,71% en las últimas 24 horas, la cuarta mayor cripto sigue al baja. Cuáles fueron lo valores de otras cripto y dólares digitales

Con una baja de 3,71% en las últimas 24 horas, XRP cotiza a u$s2,29 este viernes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s137.396,22 millones, según Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s3,60 billones de capitalización este viernes 17 de octubre, con 36.325 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -3,03% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,08%, Ethereum mantiene un 12,74%, y el resto agrupa el 28,18%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 17 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s106.548,73 (-2,28%)

Ethereum: u$s3.793,99 (-4,25%)

BNB: u$s1.070,68 (-7,17%)

Ripple: u$s2,29 (-3,71%)

XRP: u$s183,34 (-4,03%)

Cardano: u$s0,63 (-4,75%)

Polkadot: u$s2,91 (-6,02%)

Dogecoin: u$s0,18 (-4,67%)

Polygon: u$s0 (2,78%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al viernes 17 de octubre:

Bitcoin: $163,64 millones

Ethereum: $5,80 millones

BNB: $1,63 millones

Ripple: $3.500,04

Solana: $280.360,13

Cardano: $957,01

Polkadot: $4.445,91

Dogecoin: $281,71

Polygon: $283,03

Asimismo, los valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al viernes 17 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.517,90

DAI: $1.525,36

USDC: $1.525,48

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una de las criptomonedas más importantes, creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb con el respaldo de Ripple. Su propósito es facilitar pagos internacionales más rápidos y económicos, superando las limitaciones de los sistemas bancarios tradicionales.

En lugar de depender de sistemas como el Proof of Work o Proof of Stake, XRP utiliza el algoritmo "RippleNet", lo que le permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, destacándose por su eficiencia.

Ripple ha formado alianzas con instituciones financieras a nivel global, utilizando XRP para pagos internacionales rápidos y accesibles. Estas colaboraciones han impulsado su adopción en el mercado.

Aunque se han planteado preocupaciones sobre su centralización, XRP sigue demostrando su valor como una solución fiable. Ripple continúa invirtiendo en el desarrollo de la red y la mejora de su seguridad.

A pesar de los problemas legales con la SEC, XRP sigue ocupando una posición relevante en el sector de pagos internacionales.