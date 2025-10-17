La criptomoneda número cinco bajó 4,03% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Solana bajó 4,03% en las últimas 24 horas, situándose en u$s183,34 por unidad este viernes, con una capitalización de u$s100.257,30 millones, según Binance.

CoinMarketCap registra este viernes 17 de octubre una capitalización de u$s3,60 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 36.325 monedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -3,03% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,08%, seguido por Ethereum con un 12,74%. El resto suma un 28,18%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes viernes 17 de octubre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s106.548,73 (-2,28%)

Ethereum: u$s3.793,99 (-4,25%)

BNB: u$s1.070,68 (-7,17%)

Ripple: u$s2,29 (-3,71%)

Solana: u$s183,34 (-4,03%)

Cardano: u$s0,63 (-4,75%)

Polkadot: u$s2,91 (-6,02%)

Dogecoin: u$s0,18 (-4,67%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al viernes 17 de octubre:

Bitcoin: $163,64 millones

Ethereum: $5,80 millones

BNB: $1,63 millones

Ripple: $3.500,04

Solana: $280.360,13

Cardano: $957,01

Polkadot: $4.445,91

Dogecoin: $281,71

Polygon: $283,03

Además, al viernes 17 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.517,90

DAI: $1.525,36

USDC: $1.525,48

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un relato de innovación en el ámbito de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, Solana nació con la idea de resolver problemas de escalabilidad que afectan a otras cadenas de bloques como Bitcoin y Ethereum.

El proyecto se destaca por introducir un concepto innovador llamado "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que permite ordenar transacciones antes de ser confirmadas, mejorando significativamente la velocidad y reduciendo costos.

A diferencia de Ethereum, cuya red en su estado original procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana puede manejar miles, lo que la posiciona como una de las blockchains más rápidas del mercado.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana comenzó a posicionarse como una de las plataformas blockchain más rápidas y eficientes, con costos de transacción mucho más bajos que los de Ethereum.

Esto le permitió captar la atención de desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas, especialmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NTF), donde los altos costos de gas de Ethereum habían generado críticas.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos bajos. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más consolidada para aplicaciones descentralizadas, Solana se ha convertido en una alternativa atractiva, especialmente para proyectos que requieren escalabilidad y rapidez.

A pesar de su éxito, Solana también ha enfrentado desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización, problemas que Ethereum ha manejado de manera diferente gracias a su mayor comunidad y un enfoque más maduro. Sin embargo, la comunidad y el equipo detrás de Solana han trabajado para abordar estas dificultades y fortalecer su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, con una visión clara de democratizar el acceso a las tecnologías descentralizadas. Su crecimiento continuo refleja un esfuerzo por equilibrar velocidad, costo y seguridad, marcando un camino innovador que desafía el liderazgo de Ethereum en el mundo cripto.