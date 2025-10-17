Cinco gigantes financieros, entre ellos JPMorgan, negocian junto al Tesoro de Estados Unidos un préstamo extra de hasta u$s20.000 millones para Argentina

Luego del encuentro de Donald Trump con Javier Milei y el apoyo expresado por el mandatario estadounidense a la gestión del libertario, se conoció que 5 entidades bancarias estarían en conversaciones por el préstamo de la Argentina.

Se trata de una ayuda financiera de hasta u$s20.000 millones, y los bancos serían el JPMorgan, el Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup y el Santander, los cuales están en tratativas con el Tesoro de Estados Unidos.

El préstamo para la Argentina

Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, comentó el miércoles pasado que existía un paquete de préstamos del sector privado "adicional" a los u$s20.000 millones en financiamiento a través de un swap con el Banco Central.

Este monto extra sería para frenar las turbulencias financieras que se generaron en el país desde hace semanas, luego de la fuerte derrota del oficialismo en PBA, y a la espera del resultado de las legislativas del domingo 26.

Por otro lado, también trascendió que los ejecutivos de estas entidades bancarias ya tuvieron reuniones con varios funcionarios argentinos.

Se debe recordar que el miércoles pasado Ana Botín, presidenta del Santander, se encontró con Luis Caputo, el Ministro de Economía.

En paralelo, Caputo junto a Santiago Bausili fueron premiados como mejor ministro de Economía y presidente del Banco Central del año por la revista LatinFinance, en el marco de la Asamblea Anual del FMI.

La baja del riesgo país

Por último, trascendió que otro de los objetivos de las negociaciones del equipo económico y el Tesoro de EE.UU. sería la creación de un organismo con capacidad para comprar deuda y volverla más atractiva para los inversores.

De esta forma, se emularía la acción del Tesoro y la Reserva Federal en la crisis de 2009, con el fin de generar liquidez y comprar los activos tóxicos de los bancos y otras instituciones financieras que estaban a punto de irse a la quiebra.

Además, este préstamo de u$s20.000 millones de los bancos ayudaría también a instituciones bancarias que ya no tienen capacidad, por límite legal, de mantener bonos argentinos en sus balances.

Finalmente, esta herramienta de ayuda del Tesoro estadounidense permitiría reducir la exposición de los bancos a la deuda local.