Fiwind abrió una nueva oficina y busca crecer en el negocio corporativo. ¿Cómo invertir tu dinero y obtener rendimientos de hasta 65% anual?

Fiwind, fintech argentina que desde hace más de ocho años impulsa la digitalización financiera en el país, puso en marcha un proceso de expansión nacional con la apertura de una nueva oficina.

Se trata de una de las billeteras virtuales que salió al mercado para competir de igual a igual con otros grandes players del sector, como Mercado Pago, Ualá y Naranja X. Hoy, con más de 800.000 usuarios activos, se posiciona como la wallet que mejor rinde en pesos.

Ahora, también busca dar un salto hacia el segmento corporativo, con herramientas seguras, ágiles y soporte especializado para empresas que operan dentro y fuera del país.

"Hoy las compañías necesitan operar con la agilidad de una fintech, pero con la seguridad y el respaldo de una entidad tradicional. Fiwind ofrece justamente esa combinación", señaló Tomás Lujambio, de Fiwind.

"Nuestro propósito es acompañar a las empresas argentinas en su crecimiento global, con soluciones financieras confiables, simples y eficientes", agregó.

Y añadió: "Nuestro crecimiento se basa en la confianza. No apuntamos solo a ser una app fintech, sino a convertirnos en un socio estratégico para las finanzas de cada empresa que nos elige".

Fiwind: cuánto podés ganar invirtiendo

En un contexto económico donde los ahorristas buscan proteger sus pesos y las tasas bancarias tradicionales rondan entre 40% y 50% TNA, Fiwind ofrece hasta 65% anual, con rendimientos diarios y disponibilidad inmediata.

Es decir, el dinero genera intereses todos los días sin necesidad de quedar inmovilizado en un plazo fijo.

"Hoy estamos por encima de todos en el mercado", afirman desde Fiwind.

La fintech también está registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como proveedor de servicios de activos virtuales, lo que le da un marco de transparencia y seguridad adicional frente a otras billeteras del mercado.

En un mercado donde las fintech buscan captar clientes con tasas competitivas, Fiwind se destaca no solo por la rentabilidad, sino también por la flexibilidad y simplicidad de uso, consolidándose como una alternativa confiable para quienes quieren que sus pesos trabajen mientras mantienen control total sobre ellos.

Con esta propuesta, Fiwind no solo ofrece rendimiento, sino también comodidad, rapidez y seguridad, consolidándose como la billetera digital preferida para quienes buscan maximizar sus ahorros en pesos en el actual escenario financiero argentino.

Además de su propuesta para usuarios individuales, Fiwind avanza con fuerza en el segmento corporativo, con herramientas de pagos y cobros internacionales, CVU empresariales sin costo de mantenimiento, acceso al mercado de capitales y servicios de dolarización de carteras con cotizaciones competitivas.

Cómo genera rendimientos automáticos Fiwind

El dinero invertido genera rendimientos automáticos mediante el Fondo Común de Inversión (FCI) Delta Pesos, administrado por Delta Asset Management.

"Los intereses se calculan según una Tasa Nominal Anual (TNA) que puede variar con el rendimiento del fondo y las condiciones del mercado. Los FCI no garantizan una tasa fija, ya que invierten en distintos activos para obtener un rendimiento variable", explicaron desde la empresa.

Nueva oficina y tecnología eficiente

La compañía busca fortalecer su presencia nacional con una estrategia de expansión que incluye nuevas oficinas en Pampa y Libertador (CABA), y equipos comerciales que operan desde Salta hasta Tierra del Fuego.

"En 2026 nuestro objetivo es ser líderes en cash management y financiamiento para pymes y grandes empresas, con la tecnología como distintivo clave", indicaron desde la firma.

Y concluyeron: "Hoy en día somos la única fintech que brinda servicios financieros de una manera que de verdad funciona. Es decir: si, por ejemplo, el cliente hace una transferencia o realiza una compra de dólares, esa operación se efectúa instantáneamente y sin demoras".