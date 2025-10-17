La fintech brasileña avanza entre los gigantes: fue destacada por Fortune entre las compañías de mayor crecimiento global, mientras impulsa su expansión

Nubank fue reconocida como la cuarta empresa de mayor crecimiento global, según el ranking Top 100 Fastest-Growing Companies 2025 elaborado por la revista Fortune.

La fintech brasileña quedó detrás de Nvidia, Royal Caribbean y Supermicro, y se consolidó como la única empresa latinoamericana dentro del Top 10.

El listado incluye a las compañías que más crecieron en ingresos, ganancias por acción (LPA) y retorno total anualizado durante los últimos tres años, con datos recopilados por Zacks Investment Research y S&P Global Market Intelligence.

Según Fortune, Nu Holdings —la controladora de Nubank— mostró un crecimiento sostenido gracias a su modelo digital, su base de más de 122 millones de clientes y su rentabilidad operativa.

La fintech reportó ingresos por u$s3.700 millones en el segundo trimestre de 2025, un avance del 40% interanual, y mantiene un costo promedio de atención por cliente de apenas u$s0,80.

Para Cristina Junqueira, cofundadora y Chief Growth Officer de Nubank, el reconocimiento "es la prueba más clara de que nuestro modelo operativo digital y de bajo costo funciona".

Dijo además que la estrategia basada en simplicidad e innovación "está cambiando la vida financiera de más de 122 millones de personas y demuestra que se trata de un modelo de crecimiento ganador a escala global".

Ese mismo impulso de expansión se refleja en la reciente solicitud de Nubank para obtener una licencia bancaria en Estados Unidos ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

"Solicitar una licencia nacional nos ayuda a servir mejor a nuestros clientes actuales y a conectar con otros que comparten necesidades financieras similares", afirmó David Vélez, fundador y CEO de Nu Holdings.

El movimiento se da pocos meses después de que Nu México obtuviera la aprobación de la CNBV para operar como banco.

La fintech ya tiene presencia en Brasil, México y Colombia, donde acumula una base de 122,7 millones de clientes y una tasa de actividad del 83%, con más de 102 millones de usuarios que realizan transacciones mensuales.

En Brasil, su mercado principal, Nubank concentra 107 millones de clientes, equivalentes a más del 60% de la población adulta.

En México suma 12 millones de usuarios y se ubica entre los seis mayores bancos del país, mientras que en Colombia alcanza al 10% de la población adulta.

Con su expansión internacional y una operación cada vez más rentable, Nubank apunta a consolidarse como una de las fintech más escalables y valiosas del mundo.