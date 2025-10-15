Luego de un martes con caídas en bonos y acciones, el ministro buscó aclarar los dichos de Trump. "El apoyo no está condicionado a las elecciones", aseguró

Luis Caputo intentó llevar tranquilidad a los mercados después de un martes de fuerte tensión financiera provocada por una frase de Donald Trump que condicionó el respaldo de Estados Unidos a la Argentina.

Desde Washington, el ministro de Economía confirmó que este miércoles la Casa Blanca anunciará un nuevo acuerdo comercial e inversiones bilaterales con el país.

El gobierno argentino busca así despejar las dudas generadas por el presidente estadounidense, quien había asegurado que si Javier Milei perdía las elecciones legislativas, su administración retiraría la ayuda financiera de u$S20.000 millones.

"Fue una interpretación errónea. El apoyo no está condicionado a las elecciones", aclaró Caputo, en diálogo con LN+, tras reunirse con Trump y Milei.

El ministro sostuvo que el mercado "tomó de forma literal algo que no fue dicho en ese sentido" y anticipó que la situación se corregirá en las próximas ruedas.

También remarcó que el encuentro con el mandatario norteamericano "salió diez puntos" y que el acuerdo "traerá anuncios positivos para la producción nacional".

El canciller Gerardo Werthein coincidió y aseguró que el acuerdo está "casi terminado" y que tendrá "un gran impacto en las áreas de producción".

Si bien los detalles permanecen en reserva, afirmó que el mismo apunta a una apertura recíproca: inversiones estadounidenses en sectores clave y facilidades para exportadores argentinos, en medio de la negociación por una baja de aranceles.

Cabe remarcar que, durante la jornada de martes, el S&P Merval retrocedió 2,09% hasta los 1.884.773,90 puntos, con fuertes bajas en Metrogas (-11,40%), Transener (-9,22%) y Grupo Supervielle (-7,74%), indicó Noticias Argentinas.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas también cayeron: Supervielle (-7,91%), Galicia (-6,80%) y Transportadora de Gas del Sur (-6,13%) fueron los más afectados.

Entre los bonos, el AL30 perdió 2,22% y el AL35 cayó 4,38%, mientras que el Riesgo País se mantuvo en 932 puntos, según JP Morgan.