La actividad económica muestra una ralentización; pese a una recuperación en septiembre, la suba no llega a compensar ni la mitad del derrumbe acumulado

La economía bonaerense registró una caída promedio de 1,8% en el tercer trimestre del año, según el nuevo indicador PulsoPBA desarrollado por Banco Provincia.

Este descenso neutraliza el incremento de 1,7% observado durante el segundo trimestre, mostrando una ralentización en la actividad económica regional.

A nivel mensual, el indicador presentó un repunte de 1,5% en septiembre respecto a agosto, después de haber caído 1,4% en agosto y acumular una baja de 3,7% en los cuatro meses previos.

Desde la entidad bonaerense destacaron que la dinámica provincial refleja la tendencia nacional, con un pico de actividad en abril y un crecimiento acumulado de 0,5% en lo que va de 2025.

PulsoPBA, que utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar más de 1.200 variables diarias relacionadas con consumos, préstamos, exportaciones y pagos, ofrece datos en tiempo real que se adelantan un mes a los indicadores oficiales.

Este sistema fue desarrollado en colaboración con investigadores de la UBA, el Ministerio de Economía bonaerense y el Centro Federal de Inversiones, situando a la Provincia de Buenos Aires como un barómetro fiel de la economía argentina.

PulsoPBA revela desaceleración económica en Buenos Aires

Los datos que arroja PulsoPBA evidencian un estancamiento en la recuperación económica iniciada en 2024, con caídas consecutivas y sólo repuntes parciales que no alcanzan a revertir la tendencia negativa.

La Provincia de Buenos Aires, motor económico del país, muestra señales de deterioro en sectores clave como la industria y la construcción, afectando el empleo y la inversión.

Este escenario ocurre en un contexto de volatilidad financiera y restricción crediticia que dificultan la reactivación del consumo y la inversión productiva.

Mientras en otras regiones del país algunos sectores presentan dinamismo, Buenos Aires sufre un pinchazo en su actividad económica que preocupa a autoridades y empresarios.

La variabilidad de la actividad mensual demuestra la fragilidad del rebote registrado en meses recientes, amenazando con profundizar la recesión técnica si no se revierten estas tendencias.

El impacto se siente también en las finanzas públicas y en la confianza general del mercado.

Inteligencia artificial al servicio del análisis económico

PulsoPBA emplea técnicas avanzadas de inteligencia artificial para integrar datos oficiales y privados, generando un análisis exhaustivo y actualizado de la economía bonaerense.

Esto permite anticipar cambios en la actividad con mayor rapidez, y facilitar la toma de decisiones por parte de autoridades y sectores económicos.

La capacidad de mediar entre diversas variables económicas favorece la identificación temprana de problemas y oportunidades, crucial en contextos de rápida evolución.

Además, al reflejar fielmente la economía nacional, PulsoPBA se convierte en una herramienta estratégica para el diseño de políticas públicas y estrategias empresariales.

El respaldo científico y tecnológico de esta innovación demuestra el compromiso del Banco Provincia con la modernización del análisis económico.

La colaboración con la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Economía y el Centro Federal de Inversiones consolida un modelo de trabajo eficiente y riguroso.