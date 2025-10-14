El Índice de Precios al Consumidor acumula así un alza del 22% en lo que va del año y una variación interanual del 31,8%. Segmentos que más aumentaron

La inflación de septiembre 2025 en Argentina fue del 2,1%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que representa el registro mensual más alto desde abril.

Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 22% en lo que va de 2025 y una variación interanual del 31,8%, con una leve aceleración respecto al 1,9% registrado en agosto.

El rubro que más aumentó durante el mes fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", con una suba del 3,1%, por el impacto de las subas en los alquileres, al igual que Transporte (3%) y Educación (3,1%), segmentos que muestra el mayor aumento (62,2%) en los últimos doce meses. Le siguen a estos "Salud" y "Bienes y servicios varios".

En contraste, los alimentos, uno de los componentes más sensibles para el bolsillo, mostraron una variación de apenas 1,9%, lo que contribuyó a moderar el impacto general del índice.

Este nuevo dato se dio a conocer en medio de una fuerte volatilidad cambiaria y a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde el oficialismo busca consolidar su programa económico.

La inflación interanual, aunque elevada, representa una caída significativa respecto al 193% registrado en octubre de 2024, lo que para el Gobierno constituye una señal de estabilización progresiva.

En el plano regional, Argentina se ubicó en el segundo lugar del ranking de inflación mensual en América Latina, detrás de Venezuela y por encima de Bolivia.

El país se mantiene como uno de los pocos en la región con cifras de inflación anualizadas de dos dígitos, lo que refleja las dificultades estructurales y los desafíos pendientes del oficialismo en materia fiscal y monetaria.

El dato de septiembre será clave para las proyecciones del último trimestre del año, donde se espera que la inflación se mantenga en torno al 2% mensual, siempre que no se produzcan sobresaltos cambiarios o ajustes tarifarios significativos.