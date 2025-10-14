El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar mayorista y el dólar tarjeta, por su parte, retomaron sus rachas alcistas

El dólar blue (o informal) sube $15 y se consigue a $1.420,00 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto sube 1,16% y se ofrece a $1.435,22.

El dólar oficial (o minorista) avanzó 0,1% respecto al cierre de ayer y concluyó la rueda cotizado a $1.379,62.

"Fue otro día tranquilo pero el mercado desconfía", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y argumenta: "El ejemplo de eso es la suba de las tasas de interés en todas sus variantes, algo que enfría aún más la economía que ya ingresó en recesión, salvo que haya alguna sorpresa desde los Estados Unidos"

"Los anuncios (de la administración Trump) ya estan descontados en los precios de renta fija y variable", remarca.

El dólar MEP ganó 0,7%, hasta $1.420,39.

El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,5%, a $1.446,64.