Se conoció el nuevo umbral de ingresos: cuánto debe ganar una familia tipo en este décimo mes del año para ser considerado parte de este segmento social

Ser de "clase media" en Argentina depende directamente del nivel de ingresos de cada hogar. Esta clasificación socioeconómica se caracteriza por tener un estilo de vida relativamente cómodo. Y, en las últimas horas, se actualizaron los valores que definen a este estrato social.

De acuerdo con un estudio de LCG basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el último año la clase media sumó 7,7 millones de personas, impulsada por la baja de la inflación.

En paralelo, los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente aquellos disponibles en su sistema de canastas, permiten determinar los ingresos que definen cada segmento.

Cuánto necesita un hogar tipo en CABA para ser "clase media"

Es que el IDECBA publicó, en las últimas horas, una nueva edición de su sistema de canastas, con el que compartió las cifras que permiten identificar en qué segmento entra cada persona y familia según su salario mensual.

Según el organismo, para ser considerado de "clase media frágil", un hogar tipo porteño, compuesto por dos adultos económicamente activos y dos hijos menores, necesita actualmente más de $1.597.902,17.

Mientras que, para ubicarse dentro de la "clase media", el ingreso total familiar debe superar los $1.997.377.71.

Estas cifras se encuentran por encima de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, que para agosto fue de $1.160.780.

En tanto, según reveló el documento de IDECBA, quienes superan los $6.391.608,68 mensuales integran el sector "acomodado" o de "clase alta".

Cuánto hay que ganar en octubre para ser de clase media

Según los datos de agosto, los más recientes disponibles, la clasificación de ingresos mensuales por estrato social en CABA se compone de la siguiente manera:

En situación de indigencia: ingreso familiar de $0 a $674.756,66.

ingreso familiar de En situación de pobreza no indigente: de $674.756,67 a $1.255.933,88.

de No pobres vulnerables: de $1.255.933,89 a $1.597.902,16.

de Sector medio frágil: de $1.597.902,17 a $1.997.377,70.

de Sector medio "clase media": de $1.997.377,71 a $6.391.608,67.

de Sector acomodado: de $6.391.608,68 en adelante.

Un punto clave que aclara el informe es que estos montos no contemplan el costo del alquiler, lo que puede modificar drásticamente la realidad de millones de familias que no son propietarias.

Para ellas, sostener un estilo de vida "de clase media" requiere sumar un gasto mensual adicional que, en muchos barrios, supera holgadamente el medio millón de pesos.