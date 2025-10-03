Según el ejecutivo, este patrón se repite cuando surge una nueva tecnología y se produce un fuerte entusiasmo inicial que impulsa la formación de capital

David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, advirtió que los mercados de valores podrían enfrentar una "corrección" en los próximos meses como consecuencia del gran ciclo de inversión que atraviesa las herramientas con inteligencia artificial.

"En los próximos 12 a 24 meses podríamos ver una corrección en los mercados de renta variable, y no debería sorprender considerando el crecimiento que tuvismos", indicó el banquero durante su participación en la Semana de la Tecnología Italiana en Turín.

Según Solomon, este patrón es repetitivo ya que cada vez que surge una nueva tecnología, se produce un fuerte entusiasmo inicial que impulsa la formación de capital y la creación de nuevas compañías.

Sin embargo, ese proceso suele estar acompañado por una sobrerreacción del mercado, en la que los inversores elevan las expectativas más allá de la capacidad real de la tecnología para generar retornos inmediatos.

"Históricamente, cuando hemos tenido una aceleración significativa en una nueva tecnología, el mercado se adelanta al potencial", detalló David Solomon.

En ese sentido, el ejecutivo recordó el boom de las punto.com, cuando gran parte de las nuevas compañías se extinguió, salvo excepciones como Amazon, que consiguieron sostenerse y marcar el rumbo de la economía digital.

¿La IA corregirá los mercados de valores?

Solomon enfatizó que algo similar ocurrirá con la inteligencia artificial. "Habrá ganadores y perdedores. Se desplegará mucho capital que generará retornos atractivos, pero también capital que no producirá resultados", mencionó.

Pese a la advertencia, subrayó que el escenario actual es emocionante y que el potencial de la inteligencia artificial es muy poderoso ya que posee la capacidad para transformar sectores enteros de la economía.

Aun así alertó que, como ocurrió en otros grandes ciclos de innovación, es inevitable que en algún momento se produzca un reinicio en los mercados.

Según él, el ajuste funcionará como una etapa natural del proceso de maduración de la tecnología, en la que se distinguieron los proyectos sostenibles de aquellos que no logren demostrar resultados concretos.

"La gente está en la curva de riesgo porque está emocionada, y cuando eso pasa tienden a restar importancia a lo que puede salir mal. En algún momento habrá un ajuste: la extensión dependerá de cuánto tiempo dure este ciclo", concluyó.

En definitiva, Solomon planteó que el ciclo actual de la IA combina entusiasmo, riesgos y oportunidades, con un potencial transformador similar al de otras revoluciones tecnológicas y resaltó que el desafío estará en diferenciar a los verdaderos ganadores de un ecosistema en el que no todas las apuestas lograrán sostenerse en el tiempo.