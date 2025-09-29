El dólar MEP experimentó una leve suba, mientras que el dólar CCL concluyó sin cambios. El dólar tarjeta y el dólar mayorista cerraron con signo positivo

El dólar blue (o informal) baja $20 y se consigue a $1.425,00 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto baja 0,32% y se ofrece a $1.461,23.

El dólar oficial (o minorista) subió 1% respecto al cierre del viernes pasado y concluyó la rueda a $1.378,74.

"Arranca la semana como advertimos, la brecha del dolar mayorista contra el CCL supera el 10% y al mismo tiempo el CCL opera por encima de la banda", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "Esta semana el BCRA-Tesoro va a comprar reservas del agro, pero octubre va a ser muy acotada la oferta y la demanda por razones estacionales y electorales va a aumentar".

"El dólar claramente tiene un solo camino de cara al 26 de octubre y es para arriba", remarca.

El dólar blue se consigue hoy a $1.425 en el microcentro porteño

El dólar blue sube $35 pesos: qué pasó con los "otros" dólares

El dólar MEP subió 0,3%, hasta $1.435,24.

El dólar contado con liquidación (CCL) concluyó sin cambios, a $1.471,12.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, avanzó 0,7%, hasta $1.768,00.

El dólar mayorista creció 1,3%, hasta los $1.344,00.