El repunte refleja el optimismo de los inversores ante la posibilidad de un paquete de asistencia financiera de EE.UU. para cubrir vencimientos millonarios

Los mercados financieros argentinos desataron un rally positivo tras el encuentro entre el presidente argentino Javier Milei y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Los bonos soberanos en dólares treparon hasta 7,1%, el índice S&P Merval ganó 1,3% en pesos (4,1% medido en dólares) y los ADRs de empresas nacionales se dispararon a la espera de señales de apoyo de Washington, mientras el riesgo país perforó la barrera de los 1.000 puntos por primera vez en meses.

Merval, bonos y acciones reaccionan en verde al cónclave Milei–Trump

Los títulos soberanos bajo ley extranjera encabezaron las subas: el Global 2029 avanzó 7,1%, seguido por el Bonar 2029, con un alza de 6,9% y el Bonar 2030, que sumó 6,8%.

El repunte reflejó el optimismo de los inversores ante la posibilidad de un paquete de asistencia financiera directa del Tesoro de EE.UU. para cubrir vencimientos por más de u$s8.000 millones en 2026.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval se ubicó en 1.835.387,64 puntos tras ganar 1,3% en moneda local, mientras que en dólares escaló 4,1% hasta 1.321 unidades, su nivel más alto desde noviembre de 2023. Entre los papeles más dinámicos se destacaron:

Metrogas (+11,6%)

BYMA (+11,4%)

Sociedad Comercial del Plata (+10,3%)

Transener (+7%)

En contraste, figuraron las caídas de:

Loma Negra (-2,9%)

Transportadora Gas del Sur (-2,5%)

Cresud (-2%)

En Wall Street, los ADRs extendieron el rebote con subas que rondaron el 24% tras el mensaje alentador del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Esta ola de compras, alimentanda por la expectativa de un respaldo financiero firme desde Washington, impulsó también estas acciones:

Edenor (+5,6%)

YPF (+5,6%)

Central Puerto (+4,6%)

El riesgo país, medido por el índice EMBI+ de J.P. Morgan, cedió 7,5% para quedarse en 1.007 puntos básicos y llegó a bajar por debajo de los 1.000 en momentos de la rueda, un umbral psicológico clave que no tocaba desde la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires en 2023.

Los inversores aguardan ahora la concreción de los detalles del auxilio económico negociado con EE.UU., que incluiría swaps de moneda, compras directas de deuda y financiamiento al Banco Central.

Analistas advirtieron que la sostenibilidad del rebote dependerá de la materialización de estas medidas y de la evolución de los vencimientos, pese al respaldo político expresado por Trump en el breve cónclave de 15 minutos, donde calificó a Milei de "líder fantástico" y prometió su "respaldo total" para mantener la estabilidad económica argentina.