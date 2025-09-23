El dólar cripto cayó 6% en las últimas horas y el mercado espera definiciones clave: elecciones, acuerdos con EEUU y medidas económicas serán determinantes

El dólar cripto se desplomó más de 6% este martes 23 de septiembre, en una jornada marcada por la expectativa de la reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

Según Coinmonitor, la cotización cayó a $1.468, anticipando posibles movimientos similares en otros segmentos del mercado cambiario.

Por su parte, el dólar mayorista abrió a $1.408, mientras que el minorista promedió $1.383,34 para la compra y $1.438,30 para la venta. El dólar tarjeta se ubicó en $1.859, y entre los paralelos, el blue cotizó a $1.475, el MEP a $1.427,51 y el CCL a $1.440,87.

La atención del mercado está en posibles anuncios de un "salvataje" de Estados Unidos al Gobierno argentino. El lunes, el dólar oficial retrocedió $85 tras el respaldo del Tesoro de EE.UU. y el regreso de retenciones cero para granos y carnes hasta el 31 de octubre, generando expectativas de menor demanda de divisas y mayor liquidación del agro.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de EEUU en América Latina, y el Tesoro de EEUU está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", aseguró Scott Bessent.

Tras estas declaraciones, el mercado reaccionó con euforia: los bonos soberanos subieron entre 14% y 18%, el riesgo país cayó 25,6% y los contratos de dólar cerraron con bajas de hasta 7,2%.

Qué esperar del dólar cripto en los próximos días

En diálogo con iProUP, Axel Becker, Key Opinion Leader Crypto, expresa que las últimas semanas estuvieron marcadas por noticias que generaron incertidumbre y dispararon el dólar cripto. Entre esos eventos, menciona "la victoria del peronismo y el rechazo al veto de Milei".

El especialista cree que la tendencia podría cambiar en los próximos días: "Esas noticias negativas ya impactaron en el mercado y lo más probable es que en las siguientes semanas tengamos noticias positivas".

"Creo que la medida de 0% de retenciones al agro va a traer muchos dólares al país, y también hay distintas medidas económicas que podrían contener el valor del dólar". En este sentido, Becker explica que "ya lo más alto en cuanto a la variación del dólar lo vimos, por lo menos de acá a las elecciones de octubre".

En este escenario, según Becker, factores internos como la política económica y acuerdos con Estados Unidos pueden contener el tipo de cambio: "Lo que puede hacer que el dólar baje tiene que ver con la mencionada 0% retención al campo, también con un posible acuerdo con Estados Unidos que le permita financiarse a Argentina a costos mucho más bajos".

"Y después también las tasas para generar rendimientos en pesos, eso puede hacer que el dólar baje", añade el experto.

En cuanto a presiones al alza, Becker indica que "lo que puede hacer que el dólar suba tiene que ver con elecciones, si se especula una victoria del peronismo puede subir el dólar hasta las elecciones, esperando a los resultados".

Dólar cripto: qué impacto puede haber post elecciones

El domingo 26 de octubre se realizan las elecciones legislativas nacionales, en las que se renueva la mitad de las bancas del Congreso de la Nación.

Este contexto siempre trae movimiento en el plano económico, y en esta línea, Becker asegura que "el valor del dólar cripto post elecciones dependerá 100% de lo que suceda en las urnas, por lo que resulta muy difícil predecirlo".