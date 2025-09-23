El ex viceministro de Economía aseguró que el sistema de bandas fracasó y advirtió que el Gobierno deberá rediseñar su estrategia cambiaria tras octubre

Luego que la semana pasada el dólar superase el techo de la banda y que el Gobierno debiese salir a quemar reservas para contener la corrida cambiaria, esta semana el Ejecutivo salió a tomar más deuda para que de acá a octubre el dólar no vuelva a saltar.

Es por eso que en este sentido, el ex viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, en el marco de una entrevista con Radio Splendid, no tuvo problemas en salir a criticar al Gobierno y aseguró que el sistema de bandas falló.

¿Qué dijo Rubinstein?

Además, el ex funcionario también sugirió que el día de ayer la Argentina recibió "un espaldarazo de Estados Unidos", de cara a octubre, que luego el Gobierno deberá pasar a un esquema cambiario donde efectivamente compre dólares.

"Hay un espaldarazo de Estados Unidos. Por lo menos, en teoría, y después hay que ver todo lo demás, montos, condiciones, cuándo… O sea, todo lo demás está abierto. Pero bueno, ha sido un signo de respaldo muy importante y con todo eso todos los activos argentinos hoy rebotan mucho", aseveró Rubinstein.

De esta forma, el ex viceministro de Economía consideró que con el actual respaldo del Tesoro de Estados Unidos y los mercados subiendo, el Gobierno está tachando día por día hasta llegar a las elecciones de octubre sin una crisis cambiaria.

Una fuerte crítica al sistema de bandas

Sin embargo, enfatizó que después de las elecciones, Javier Milei y su equipo económico deberán buscar un esquema cambiario que sirva, ya que para el analista el actual no funcionó.

"Argentina no cumplió. Argentina firmó un acuerdo con el FMI, le sacó u$s14.000 millones, primero doce y después dos. Y la parte que tenía que hacer Argentina de comprar dólares, no la hizo. La hizo después al final un poquitito y ahora al contrario están vendiendo los dólares. O sea que Argentina incumplió el espíritu y la letra", manifestó.

Es por eso que el funcionario aseveró: "Hay un apoyo, pero el tema es que Argentina tiene que pasar a un esquema cambiario donde efectivamente compre dólares. Si no, no funciona."

Por último, Rubinstein no tuvo pelos en la lengua en criticar al Gobierno y su sistema de bandas, el cual "ha demostrado que falló", ya que cuando lo llevó a cabo el Ejecutivo salió a vender para contener al dólar, en vez de poder comprar.

"Tenés que comprar con un esquema. Una forma sería con un programa de compras, como acaba de hacer Chile. Tenés que salir a comprar dólares, lo que pasa es que comprar significa llevar el dólar para arriba. Salvo que tengas una afluencia de dólares espectacular, que no ha sido el caso hasta ahora", concluyó el ex viceministro.