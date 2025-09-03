Los ahorristas argentinos ante la duda de lo que sucedrá el domingo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, analizan que hacer con sus dólares

A pocas horas del cierre de campaña en Moreno del Presidente Javier Milei y mientras el Gobierno intenta calmar al dólar de una posible suba, se conoció que los depósitos privados en la divisa estadounidense cayeron en agosto por primera vez en cinco meses.

Más allá de la apertura del cepo cambiario por parte del Banco Central (BCRA), los ahorristas argentinos cambiaron su forma de manejarse y se cree que podría ser un llamado de atención preelectoral para el Gobierno.

¿Los ahorristas argentinos están preocupados?

Según trascendió, el pasado mes julio el atesoramiento superó los u$s5.400 millones, mientras que los datos oficiales marcarían que en agosto el stock de depósitos privados en dólares registró una merma de más de u$s316 millones.

No obstante, todavía no está el dato exacto del atesoramiento del mes pasado, debido a que no se computó la última jornada hábil del mes

Aunque los datos oficiales mostraron que el pasado 28 de agosto el stock de los dólares bajó a la cifra de u$s32.267 millones, aunque en lo que va acumulado de 2025, este atesoramiento registró un saldo favorable de unos u$s824 millones.

Con un peso fuerte los argentinos todavía apuestan por el dólar

Por otro lado, al inicio de esta semana se conoció que luego del levantamiento del cepo cambiario por parte del Gobierno a mediados de abril, le permitió a los argentinos comprar unos u$s10.134 millones en el mercado minorista.

Desde que se flexibilizó la medida, en abril la demanda de dólares llegó a los u$s2.048 millones, para luego en mayo pasar a los u$s2.262 millones.

Sin embargo, según los datos publicados del BCRA, en junio este número se disparó a u$s2.416 millones, para así llegar a julio a los u$s3.408 millones.

Por último, se debe recordar que en el día de ayer el secretario de Fina