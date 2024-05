Los CEDEAR (Certificados de depósitos argentinos) son instrumentos que les permiten a los inversores argentinos adquirir participación en compañías que no cotizan en el país y que operan a partir de los rendimientos de otros mercados, sin necesidad de abrir una cuenta en el extranjero.

En diálogo con iProUP desde Banza destacan que estas herramientas "brindan la posibilidad de diversificar las carteras de inversión y acceder a compañías líderes en sectores como tecnología, finanzas, consumo masivo, entre otros, que no se encuentran disponibles en el mercado local".

Además desde la fintech subrayan que los CEDEAR brindan cobertura contra el riesgo local: al invertir en estos activos dolarizados los argentinos pueden protegerse de la volatilidad del peso y la inflación.

"Otro aspecto clave es que, a diferencia de la compra directa de acciones extranjeras, que suele requerir montos de inversión elevados, los Certificados de depósitos argentinos se pueden adquirir en unidades más pequeñas, lo que los hace accesibles a un mayor número de inversores", destacan.

Características de los CEDEAR

En qué CEDEAR invertir hoy por menos de $2.500

Las empresas que se destacan dentro del universo de los CEDEAR y que cuentan con un valor inferior a los $2.500 promedio, son:

Shopify (Shop) $607,50

Telefónica (TEFO) $615

Blckberry (BB) $1.067,50

Nio (NIO) $1.442

Zoom (ZM) $1.510

Lloyds Banks (LYG) $1.546

Satellogic (SATL) $1.710

Weibo (WBO) $1.764

Twilio (TWLO) $1.895

Sea (SE) $2.488,50

CEDEAR: ¿Cuáles son sus características, el perfil de inversor que más los demanda y los riesgos?

Desde Banza explican a este medio que los CEDEAR tienen un factor de conversión denominado ratio que indica la paridad entre los pesos y el tipo de cambio, que en este caso es el Dólar Contado con Liquidación(CCL), para que la compra de cierta cantidad de estos certificados sean equivalentes a una acción de la compañía en la que se invierte.

"El ratio permite que los CEDEAR coticen a precios más bajos para que los inversores argentinos puedan adquirirlos sin problemas en cuanto al monto que tienen que pagar. A su vez, también suma liquidez ya que permite que más inversores locales puedan acceder y diversificar sus carteras", añaden.

Además explican que si bien es un instrumento bastante conocido dentro del mercado, "lograron mayor interés cuando más alta estaba la brecha cambiaria ya que le garantizaba al inversor ganar no solamente por la empresa que cotizaba en EEUU sino también por la suba del dólar CCL. Eso generó que muchos lo empezaran a ver con mejor atención".

Pero no se debe pasar por alto que este instrumento es utilizado por los inversores que tienen mayor apetito al riesgo, que ya invertían probablemente en acciones y ya conocen el mecanismo por el cual suben y bajan de precios.

Para el armado de una cartera, es fundamental ser prudentes con aquellos CEDEAR que no son tan líquidos. Generalmente, esto ocurre con aquellos que no son conocidos y esto es debido a que su rendimiento está marcado por el valor bursátil de la empresa y, en mayor medida, por si tiene o no un pago de dividendos.

"Además, para que esta cartera sea diversificada se puede armar a partir de la división de categorías como el país, industria, modelo de negocios e incorporar 10 empresas que se diferencien entre sí en esta clasificación. Por otro lado, para verificar si los CEDEARs están bajando o no es importante chequear la volatilidad del dólar y el retorno de inversión en dólares para evaluar si la inversión es buena o no", concluyen desde Banza.