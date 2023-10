CEDEAR de Netflix, imparable: por qué es el "nuevo preferido" por analistas e inversores

El gigante del streaming presentó resultados trimestrales y sus acciones vuelan en Wall Street. Cómo aprovecharlo desde la Argentina

En medio de la incertidumbre preelectoral que atraviesa la Argentina, una buena noticia llegó para los ahorristas locales que invirtieron por los CEDEAR de Netflix.

El gigante del streaming divulgó sus resultados del tercer trimestre del año, sorprendió a los analistas, sus acciones crecieron con fuerza en Wall Street, y esto repercutió en estos instrumentos.

Desde principios de año, los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEAR) se convirtieron en una opción atractiva para los ahorristas interesados en invertir en acciones de compañías internacionales, y Netflix no fue la excepción.

Los CEDEAR son instrumentos de renta variable que representan acciones de empresas extranjeras y cotizan en el mercado local argentino en pesos.

Funcionan como una forma de dolarizarse y diversificar las inversiones sin necesidad de operar directamente en mercados internacionales.

En el caso del CEDEAR de Netflix, este representa acciones de la compañía de entretenimiento líder a nivel mundial.

Los CEDEAR de Netflix vuelan: por qué son los nuevos preferidos de los analistas

"El gigante del streaming finalizó el tercer trimestre del año con un beneficio por acción de u$s3,73, cifra que se ubicó por encima de los pronósticos de los analistas, quienes esperaban u$s3,49 por papel", explicó a iProUP Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL invertironline.

"Mientras que, en lo que respecta a ingresos, los mismos alcanzaron las expectativas de mercado, habiendo totalizado u$s8.540 millones (los analistas esperaban u$s8.540 millones) y reflejado de esta manera un fuerte crecimiento interanual del 7,8%", precisó.

Sin embargo, el analista de IOL resaltó que el "dato más relevante", como ya es habitual en las últimas presentaciones de resultados, fue el referente al "número de suscriptores".

Netflix informó un total de 8.800.000 de nuevos suscriptores pagos (vs 6.200.000 millones esperado), cifra que llevó el número de membresías globales a 247.150.000 (vs 243.880.000 esperado),

En ese sentido, la cantidad de nuevos suscriptores reflejó un crecimiento de 4,3% respecto del segundo trimestre de este año, y un avance de 10,8% en relación al mismo período de 2022.

Por otro lado, exprimir los beneficios al máximo parecería haber tomado el eje principal por parte de la compañía de streaming. Los beneficios netos totalizaron los u$s1.677 millones, al crecer 12% respecto del segundo trimestre de este año, y 20% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Netflix presentó sus resultados del tercer trimestre del año y los resultados estuvieron por encima de los esperados por los analistas

Las acciones de Netflix crecen: más aspectos destacados, desafíos y nuevos negocios

En la carta a los accionistas, la firma resaltó la retención de clientes que se convierten de membresías compartidas a miembros que pagan tarifas completas.

Además, destacó el pricing de la empresa, donde buscan satisfacer un rango amplio de necesidades, al ajustar las tarifas según el servicio y las mejoras que se concreten en cuanto a contenido.

Por otro lado, la empresa confirmó que se afirman las bases para explotar el gran engagement (se ubica en el puesto 2 detrás de YouTube en tiempo de pantalla del segmento streaming) que poseen de sus suscriptores y monetizarlo vía anuncios.

En ese sentido, esto se espera que impacte de manera significativa en los próximos años.

Donzelli resaltó que "además, el crecimiento en cuanto a ingresos superó levemente lo proyectado por la compañía al inicio del año dado el crecimiento de sus membresías, y esperan que se mantenga para el cuarto trimestre del año, con continuo crecimiento en membresías pagas con anuncios".

Desde Netflix, informaron que esperan que el margen operativo se ubique en torno al 20% para el cierre del año fiscal 2023. En este trimestre, presentó un margen operativo de 22,4%.

Netflix: más datos positivos a tener en cuenta

Por otro lado, desde la compañía resaltaron la buena performance que registraron en cuanto al contenido de su plataforma, que mantuvo el engagement durante 37 de 38 semanas de 2023 en el caso de su mejor serie y película original.

"El crecimiento de sus ingresos, y el margen operativo, son factores determinantes para la rentabilidad", subraya Donzelli.

En este contexto, el objetivo de la empresa es acelerar el crecimiento de los ingresos y mantener su target más alto en cuanto a su márgen operativo.

El gran aumento del flujo de efectivo libre de la compañía (u$s1.888 millones frente a los u$s472 millones en el 2T 2022) y la recompra de acciones por u$s5.000 millones

Las proyecciones en cuanto a ingresos marcan un leve aumento para el próximo trimestre.

Si bien Netflix destaca haber logrado un crecimiento constante en lo que va del año, subrayó que tiene trabajo por hacer para poder acelerar el crecimiento, mantener su target alto de margen operativo y flujo de caja creciente.

Netflix Netflix informó un total de 8.800.000 de nuevos suscriptores pagos

"Su enfoque permanece en crear contenido de calidad a un ritmo constante, mejorar la monetización de las cuentas y desarrollar su segmento de anuncios", completó Donzelli.

Invertir en el CEDEAR de Netflix: cuáles son los beneficios

Invertir en el CEDEAR de Netflix ofrece diversas ventajas para los argentinos:

Dolarización : Permite a los inversores protegerse de la inflación y resguardar parte de sus ahorros en moneda extranjera a través de la inversión en acciones de una empresa líder como Netflix.

: Permite a los inversores protegerse de la inflación y resguardar parte de sus ahorros en moneda extranjera a través de la inversión en acciones de una empresa líder como Netflix. Acceso a mercados internacionales : A través del CEDEAR, los inversores pueden acceder a las acciones de compañías internacionales sin la necesidad de operar en el exterior.

: A través del CEDEAR, los inversores pueden acceder a las acciones de compañías internacionales sin la necesidad de operar en el exterior. Dividendos en dólares : Algunas empresas, incluida Netflix, pagan dividendos en dólares a los inversores del CEDEAR.

: Algunas empresas, incluida Netflix, pagan dividendos en dólares a los inversores del CEDEAR. Inversión diversificada: Los CEDEAR permiten a los inversores diversificar su cartera con activos de empresas líderes en distintos sectores.

Cómo comprar un CEDEAR de Netflix desde la Argentina

Para adquirir un depósito de este tipo desde la Argentina, se deben seguir estos pocos pasos:

Escoger un bróker de confianza que esté regulado por la Comisión Nacional de Valores.

Abrir una cuenta y validar los datos.

Depositar los fondos deseados mediante una cuenta bancaria.

Escoger los Cedears.

Comprar CEDEAR según la cantidad de dinero disponible

En la Argentina, un bróker local es denominado Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y son entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para realizar la liquidación y compensación de operaciones en los mercados financieros del país

En cuanto a los requisitos para abrir una cuenta en una plataforma de inversión, estos pueden variar depende del bróker que el inversor elija.

Sin embargo, generalmente se requiere validar tus datos personales y bancarios para poder operar.

Los ahorristas locales pueden invertir en Netflix, en pesos, mediante la compra de CEDEAR

Algunos de los brokers más importantes de la Argentina aparecen: Balanz, IOL Invertironline, y Bull Market Brokers.

Además, también existen algunas plataformas fintech como Ualá que permiten a sus usuarios adquirir CEDEAR de Neftlix.

Cómo adquirir un CEDEAR de Netflix desde Ualá

Para comprar un CEDEAR de Netflix desde la plataforma fundada por Pierpaolo Barbieri, por ejemplo, se pueden seguir estos pasos:

Asegurarse de tener la aplicación de Ualá instalada en un dispositivo y tener fondos en la cuenta.

Abrir la aplicación y seleccionar el botón "Inversiones".

Pulsar la opción "CEDEARs".

Usar la caja de búsqueda para encontrar la empresa deseada, en este caso, Netflix .

. Seguir las instrucciones en pantalla para completar la compra del CEDEAR

Cuántos CEDEAR de Netflix me puedo comprar con $100.000

En Wall Street, las acciones de Netflix cerraron este jueves 19 de octubre con un salto de 16,05%, hasta los u$s401,77 cada una.

En tanto, los CEDEAR experimentaron un crecimiento de 17,90%, hasta los $24.546,55 cada uno.

De esa forma, si un inversor local invirtiera $100.000 podría comprar aproximadamente 4,07 CEDEAR de Netflix.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el precio de los CEDEAR puede variar diariamente y como no se pueden comprar fracciones de CEDEAR, el número máximo que adquirirá son 4.

Además, es posible que existan comisiones y otros costos asociados con la compra de CEDEAR que pueden afectar la cantidad que se puede comprar con la inversión, en este caso, de $100.000.