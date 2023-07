El dólar blue, sin respiro, se ofrece a $522 en la city: ¿qué pasará la próxima semana?

El precio del dólar oficial subió $0,69 respecto al cierre de ayer y prolongó su racha alcista. Qué pasó con los dólares financieros

El dólar blue o informal -que a diferencia del billete estadounidense oficial no tiene un horario de cierre- sube otros $10 y se comercializa a $522 por unidad, en las principales cuevas de la city porteña.

Cuando promedió la rueda, el billete informal rozó los $525 y luego retrocedió $3.

Jorge Compagnucci, Director de TMG, explica a iProUP que "el peso comenzó su proceso de corrida cambiaria casi como un déjà vu de las PASO del 2019".

"Los fondos de inversión e inversores institucionales comenzaron a salir de pesos y cubrirse, como en las PASO del 2019, allá por el 12 y13 de julio de aquel año", precisa.

Por su parte, el dólar minorista (u oficial) finalizó la última rueda de la semana bursátil cotizado a $278,46 promedio, con un incremento de $0,69 respecto al cierre de ayer, y así marcó un avance semanal de $4,08, equivalente a una suba de 1,48%.

"Este simplemente no es un argumento ni de crisis política, ni de incertidumbre, ni expectativas financieras ni inflacionarias", remarca Compagnucci.

El dólar blue se consigue a $522 en las cuevas de la city porteña

El dólar blue no da respiro: ¿qué pasará en las próximas semanas?

Según el director de TMG, "se debe simplemente a un ciclo de flujos de pesos, un ciclo que después de hacer un pico, el tipo de cambio, que comienza un proceso de corrección, habitualmente le demanda 53 ruedas y esas 53 ruedas terminaron el viernes pasado".

"Entonces lo que estamos viendo es una corrida de pesos a dólar simplemente por argumentos que hacen al ciclo y sobre todo le podemos dar algún argumento extra si queremos en torno a las PASO o algo del dinero que gira desde el cobro de los aguinaldos", apunta.

No obstante, Compagnucci aclara que "tengamos en cuenta que el cobro del aguinaldo se dio el 1, 2, 3 del mes y no a partir del día 12".

"Entonces no es un argumento que tenga tanta fuerza. Básicamente se podría decir que también hay que contribuir para este envión alcista un argumento técnico", comenta.

Y agrega: "El dólar alcanzó el tope de $498 allá por abril de este año y desarrolló, desde mediados de ese mes, un proceso correctivo y con una figura de banderín. Y ese banderín se quebró el día lunes. Por eso la velocidad de la suba del tipo de cambio, lo cual a mi juicio va a seguir en las próximas semanas"

Por otro lado, según el analista, "con o sin acuerdo con el FMI, la divisa va a seguir su velocidad de apreciación básicamente por una cuestión de ciclo de flujos de pesos".

"Recordemos que en Argentina el problema no es el dólar, que hay pocos billetes: el mayor problema es la cantidad de pesos que hay en circulación y que, inexorablemente, va a terminar hacia adelante en algún plan BONEX, algo mucho más importante que la crisis que nos venimos acumulando en los últimos años", resalta.

¿Por qué las Leliqs podrían crear una burbuja de liquidez?

Según Compagnucci, "esa burbuja de liquidez, esos productos tóxicos financieros llamados Leliqs, van dinamitando mes a mes el sistema al sistema financiero y, obviamente, es impagable"

"Como es impagable muchos bancos la contabilizan como ganancia y eso va a generar obviamente algún que otro problema en alguna entidad", advierte.

Y continúa: "Pero bueno, a lo que nos remitimos nosotros es al tipo de cambio, un tipo de cambio que en este nivel de $522 que terminó, sigue siendo sumamente barato, ya que en las góndolas, el dólar de supermercado orilla los $700".

"Así que el problema que tiene la Argentina es la inflación hacia adelante, la inercia que va a generar nuevamente esta apreciación del tipo de cambio en lo que hace a la inflación", resalta.

Para el especialista, "estos 2 meses de caída de los índices inflacionarios, pudieron haber sido el fin de un cerrucho correctivo para entrar nuevamente hacia fin de año con una escalada nuevamente de la inflación, como pronosticábamos nosotros en TMG en enero, que esperábamos una inflación para el corriente de año de 170%".

Jorge Compagnucci, director de TMG, analiza el salto del dólar y anticipa: "El problema que tiene la Argentina es la inflación hacia adelante, la inercia que va a generar nuevamente esta apreciación del tipo de cambio"

Dólar blue: ¿Cuánto puede subir en las próximas semanas?

Compagnucci enfatiza que "lo aquello que vimos esta semana es el comienzo de algo más importante", pero muy similar a lo que sucedió en las secuencias anteriores.

"Por eso que no es para alarmar, es una secuencia simplemente esperable como lo más importante. Cuando uno se anticipa lo que va a ocurrir y que respeta ciertos parámetros técnicos, no es sorpresivo y no genera alarma, ya hay un gran número de inversores que se han protegido de este envión", apunta.

"Y lo que hace a la economía real, el sector minorista de la economía ya se ha cubierto en exceso a los valores con que se venden los productos, podemos decir esta apreciación que ha sufrido el tipo de cambio en esta semana", asevera

"Obviamente -concluye-, al haber mayores escaladas hacia adelante, esa cobertura por la cual los minoristas ya la han mantenido, la van a seguir extendiendo"

El dólar blue avanza: cómo se movió el Banco Central en el cierre de la semana

El Banco Central (BCRA) concluyó con un saldo positivo de u$s49 millones, con lo que cerró la segunda semana de julio con compras por u$s85 millones.

"En la semana, el BCRA totalizó compras en u$s85 millones y en Yuanes, ventas por 3.936 millones (alrededor de u$s551 millones)", precisó Gustavo Quintada, analista de PR Corredores de Cambio.

Por su parte, el dólar agro concretó liquidaciones en torno a los u$s9 millones.

Este resultado se da en un contexto donde las liquidaciones de operaciones vinculadas a más de 50 cadenas de economías regionales tienen vigente un tipo de cambio diferencial de 300 pesos por dólar hasta el 31 de agosto próximo.

El dólar blue sube $10: qué pasó con los otros dólares

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,6%, a $539,63; mientras que el dólar MEP gana 0,6%, a $490,86, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 70 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $265,05, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $4,05 (+1,55%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $356,69 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $452,73.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $480,16, mientras que el dólar para compras superiores a u$s300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $548,76.