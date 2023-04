Inversiones: 4 claves para seguir de cerca esta semana y hacer rendir tu dinero

Estas son las variables claves de la economía argentina que son necesarias tener en cuenta al momento de decidir en qué invertir en los próximos días

En un contexto económico complicado, los inversores y ahorristas argentinos buscan las mejores alternativas para hacer rendir su dinero y no perder poder adquisitivo ante una inflación que no le da respiro al bolsillo y se mantiene por arriba del 6% mensual.

A continuación, en iProUP te mostramos 4 claves en inversiones para seguir de cerca esta semana elaboradas por el experto Christian A. Buteler.

Dólar

"Comienza una semana corta por los feriados de jueves y viernes pero nada asegura que sea calma, a media que nos acercamos a las elecciones con definición de candidatos y comienzo de campaña si no se logran medidas que puedan anclar el tipo de cambio veremos más presión sobre el mismo y el cepo hace que esa presión se refleje en las brechas. Por otra parte, no se puede esperar estabilidad en el tipo de cambio con una inflación que no deja de acelerar", explica Buteler.

La semana pasada los dólares alternativos han tenido un salto importante, sobre todo el MEP, las brechas se mantienen debajo del 90% pero vuelven a incrementarse. El gobierno no logra estabilizar los dólares, las dudas sobre la posibilidad de llevar adelante el plan canje y con ello intentar cierto control sobre este mercado lejos de disiparse se han profundizado.

Cotizaciones:

BANCO NACIÓN $215.50 +1.41% semanal

BLUE $395 +1.54% semanal

MEP $395.62 +4.18% semanal

CCL $404.29 +3.32% semanal

Brecha con el dólar oficial

BLUE 83%

MEP 84%

CCL 88%

Tasas

Terminado el mes de marzo las consultoras privadas estiman una inflación entre 7% y 8% lo que dejaría a la tasa nuevamente por debajo de la inflación. Este dato muestra una nueva aceleración inflacionaria y las coberturas sobre la misma se impone.

Ya sea plazos fijos uvas o bonos y letras con cobertura sobre la inflación vuelven a ser los preferentes para las inversiones en renta fija en pesos.

Plazo fijo tradicional 6.41% TEM

Plazo fijo UVA: 6.6% para el mes en curso, 6.1% y 6.3% estimado para los siguientes meses según el último REM (Relevamiento de expectativas del mercado)

Tasa 10 años USA 3.47% +10pbs

Las consultoras privadas estiman una inflación entre 7% y 8% para marzo

Acciones

Mercado local: Importante rebote en la semana, tanto en moneda local como en dólares, un contexto internacional favorable ha sido de ayuda aunque las dudas sobre la Argentina continúan. Volatilidad es lo que nos espera, luego de un caída el rebote es bien recibido pero estamos lejos de retomar el sendero alcista.

Mercado americano: Fuerte rebote que coloca al mercado S&P 500 nuevamente por arriba de los 4.000 puntos, con el comienzo del mes veremos si los datos económicos de empleo, inflación y actividad pueden afianzar el movimiento o si volveremos a la tendencia lateral declinante que se ve en el 2023.

Merval 245.716,17 +12.06% semanal

Merval en u$s 604.41 +7.55% semanal

S&P 500 4.109,31 +3.48% semana

Bonos

Bonos en dólares: Luego de semanas de fuertes bajas los bonos en dólares lograron un rebote y se ve reflejado en la mejora del riesgo país. A pesar del mismo siguen en precios muy bajos pero la crisis económica que atraviesa la Argentina justifica los precios presentes. Si el nuevo gobierno logra empezar a ordenar la macro local estos valores podrían ser una excelente oportunidad pero nadie puede descartar mayor volatilidad en el corto y mediano plazo.

Bonos en pesos: El Tesoro sigue logrando renovar la deuda, la duda sobre la deuda en pesos no desaparece pero por el momento el gobierno logra renovar los vencimientos mes a mes. El costo es una mayor tasa.