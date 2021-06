Movida ecológica: ¿qué es y cómo funciona el Bitcoin Water Trust?

El Bitcoin Water Trust ha recaudado hasta ahora más de 12 BTC, lo que representa un valor acumulado de u$s 468.000 a los precios actuales cripto

Charity: water, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York cuyo objetivo es llevar agua limpia y segura a los países en desarrollo, ha comenzado a aceptar donaciones en Bitcoin (BTC) a través de un fondo de criptomonedas, una medida que podría ayudar a la organización a atraer nuevos donantes a su iniciativa.

El lanzamiento del Bitcoin Water Trust permite a charity: water recibir y mantener donaciones en Bitcoin para financiar proyectos mundiales de agua hasta 2025, según anunció el viernes la organización. Los activos del fondo se mantendrán íntegramente en Bitcoin, y la ejecución prevista de los proyectos hídricos también se liquidará en la emblemática moneda digital.

Así sería el funcionamiento básico de la movida

"Nos ha animado el abrumador apoyo que ya hemos visto para la iniciativa del fideicomiso de Bitcoin", dijo Scott Harrison, fundador y CEO de charity: water, añadiendo:

"Al establecer este fideicomiso, pretendemos aprovechar el poder transformador de esta tecnología digital generacional para lograr un impacto social duradero, y en el proceso proporcionar un modelo potencial para otras organizaciones benéficas que están trabajando para hacer lo mismo."

Uno de los donantes más destacados del fondo es el patinador profesional Tony Hawk, que apoya a charity: water desde hace más de una década. "Me siento honrado de apoyar a Bitcoin Water Trust, y creo que Bitcoin tiene un gran potencial para el crecimiento de la caridad", dijo.

Charity: water ha pedido a 100 visionarios que donen al menos 1 BTC para alcanzar su elevado objetivo de recaudar al menos 100 BTC. Los primeros 50 BTC en donaciones serán igualados por los empresarios de Bitcoin, Tyler y Cameron Winklevoss. Entre los otros miembros preliminares del fondo se encuentran algunos de los nombres más reconocidos del espacio cripto, como Mike Novogratz, Barry Silbert, Anthony Pompliano, Meltem Demirors, Cory Klipstein, Yoni Assia, Bill Miller, David Marcus y Ayesha Kiani.

El objetivo de la ONG es llevar agua limpia a la mayor cantidad posible de gente

Las organizaciones benéficas centradas en las criptomonedas han aumentado su popularidad en los últimos años, reflejando la creciente aceptación de los activos digitales por parte de la población. El auge de las cripto-organizaciones benéficas se puso de manifiesto recientemente cuando dos proyectos blockchain, Elongate y Munch, recaudaron rápidamente más de u$s 3 millones para diversas causas benéficas. Mientras tanto, The Giving Block lanzó en abril un nuevo Crypto Giving Pledge (compromiso de donación de criptomonedas) para aumentar los esfuerzos de donación en todo el sector. La Sociedad Americana Contra el Cáncer también ha empezado a aceptar donaciones en criptomonedas a través de un fondo específico establecido en colaboración con The Giving Block.

Fuente: Cointelegraph