Quién es Nicolás Galarza, y cómo llegó manejar una operación de inversiones de u$s 100 millones

Con Quiena Inversiones este emprendedor ha logrado en pocos años, con la automatización de inversiones, tener un portfolio de 100 millones de dólares.

Nicolás Galarza tiene sus orígenes en Ecuador, y recién pisó suelo argentino cuando tenía 18 años. Emprendedor desde muy pequeña edad, dejó sus estudios para fundar un club de inversores junto con otras 12 personas. La empresa creció a tal punto que se convirtió en una firma regulada por la Comisión de Valores de los Estados Unidos: "En 2015, yo estaba en un evento en Silicon Valley, en San Francisco, y me quedé encantado con empresas muy grandes de automatización de inversiones", rememora.

Gracias a ese éxito, y u$s 50.000 de inversión, junto Roberto Ripari lanzaron Quiena Inversiones en 2017 -primero en Uruguay y luego en Argentina-, una plataforma 100% online que permite a pequeños y medianos ahorristas latinoamericanos invertir en los mercados de capitales. "Queremos ser un puente entre los ahorristas o toda esa gente que no sabe bien qué hacer con su dinero "estimamos que en América Latina son unas 30 millones de personas" y los mercados de capitales, que tienen los instrumentos para hacerlos rendir según las necesidades de cada individuo", sentencia.

Fue en el mismo 2017 que realizaron su primer ronda de inversión, por u$s 640.000. Desde entonces han crecido hasta tener una operación on base en el barro de Belgrano, de 42 empleados, que ayudan a sus clientes con sus inversiones en acciones y bonos de todo el mundo, bienes raíces y materias primas. Para eso, los clientes abren una cuenta en Estados Unidos, desde la cual se puede invertir en instrumentos regulados y globales. "Es un producto de largo plazo y en dólares, a través del cual tenemos 4.000 clientes", cuenta.

La segunda ronda de inversiones, durante 2020, recaudó u$s 1,2 millones, que fueron utilizados para lanzar otro producto: Pesos Extra, un servicio de administración de efectivo en moneda local para personas y PyMEs que tienen efectivo en la cuenta bancaria, lo van a usar en el corto plazo, y pueden sacar una renta diaria sin riesgo por su capital. "Queremos competir con el banco por los saldos a la vista, a menos de 30 días", cuenta. Con este producto, Galarza espera pasar de 4.000 a 40.000 clientes en la Argentina.

En el primer semestre del año, Quiena Inversiones tuvo un volumen de u$s 84 millones en operaciones, y espera superar los u$s 100 millones en la segunda mitad de 2020. De acuerdo a su modelo de negocios, en el producto Estados Unidos cobra un costo por única vez, que es la apertura de cuenta de u$s 50 y a partir de ahí cobra el 0,1% mensual del valor de la cuenta, en concepto de honorarios de administración. En tanto, para el producto local, adquirió un modelo de negocios low cost: es gratis y sólo cobrará si el inversor quiere adquirir o usar un servicio o producto específico.

"En Argentina existe una industria de asesoría de inversiones o banca privada, pero es para un perfil muy alto. Y la enorme mayoría de la población queda afuera. El argentino no es cortoplacista per sé, pero creo que muchas veces le falta información y herramientas", asegura el emprendedor, que destaca que el 70% de sus clientes nunca había invertido en renta variable hasta que llegó a Quiena. "Es muy interesante porque significa que es un cliente nuevo en el mercado de capitales", añade. El 80% de sus clientes tienen entre 35 y 45 años, y la cuenta promedio es de u$s 5.000, , indicó Forbes Argentina.

"Cuando uno tiene dudas sobre impuestos va a un contador. Sobre leyes, va a un abogado. Pero cuando se trata de finanzas personales no hay a dónde ir. Nosotros somos ese profesional que escucha sus expectativas de forma online y la plataforma le dice cuál es su portfolio indicado", destaca el emprendedor. Quiena está operativo en Uruguay y la Argentina, y tiene una pequeña operación en México, a través de un partner local. "Nuestro objetivo es lograr que más gente invierta en el mercado de capitales y poder así presentar instrumentos regulados para, por ejemplo, que las empresas puedan financiarse", destaca. En 2019, la firma facturó u$s 220.000 y espera superar u$s 1 millón este año. "En 2021 esperamos un crecimiento importante y superar los u$s 2,5 millones", confirma el emprendedor.